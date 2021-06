BMW iX : 5G, système audio Harman Kardon et 630 km d’autonomie pour ce SUV électrique

Crédité comme le fleuron technologique de BMW, le SUV électrique électrique BMW iX a le droit à une présentation complète à quelques mois de sa sortie.

En novembre 2020, le constructeur allemand BMW levait le voile sur un tout nouveau SUV électrique répondant au nom de BMW iX, anciennement baptisé BMW iNext. Et à l’époque, l’accent semblait être mis sur un point en particulier : les technologies. Quelques détails techniques avaient également été communiqués, sans grande précision non plus.

Deux motorisations au départ, une troisième en approche

À l’instar de la berline BMW i4, la firme d’outre-Rhin dévoile tous les secrets de son nouveau véhicule décliné en deux versions distinctes pour son lancement : la BMW iX xDrive50, d’une puissance de 523 ch (385 kW), pour un couple de 765 Nm et un 0 à 100 km/h clôturé en 4,6 secondes. Sa batterie de 111,5 kWh lui offre une autonomie de 630 kilomètres.

Moins véloce, la BMW iX xDrive40 se contente de 326 ch (240 kW) et d’un couple de 630 Nm : il lui faut 6,1 secondes pour atteindre les 100 km/h. Quant à sa batterie de 76,6 kWh, elle lui apporte un rayon d’action là aussi plus faible de 425 kilomètres WLTP. À noter aussi qu’un modèle M60 arrivera plus tard avec plus de 600 ch (440 kW) sous le capot.

Voilà pour les motorisations et les packs de batterie. Poursuivons avec les technologies embarquées, puisque BMW mise tout particulièrement sur ce domaine pour mettre en avant son quatre roues à transmission intégrale. À l’intérieur, deux écrans s’invitent à la fête pour apporter une touche de connectivité à l’expérience utilisateur.

Le premier de 12,3 pouces fait office d’instrumentation numérique pour afficher les principales informations de conduite au conducteur. Jusque-là, c’est classique. Le second de 14,9 pouces propulse le système d’info-divertissement. Mais surtout, le véhicule sera en mesure de recevoir des mises à jour logicielles à distance, comme les Tesla.

5G et système audio Harman Kardon

C’est ici une bonne nouvelle, puisque le BMW iX s’améliorera donc avec le temps en recevant des nouvelles fonctionnalités ou en corrigeant certains bugs. Le conducteur s’appuiera également sur la BMW Maps basée sur le cloud, ainsi qu’une caméra intérieure pour prendre des photos — un usage somme toute secondaire, mais qui pourrait servir pour surveiller l’attention du conducteur.

BMW évoque une connectivité 5G, avec « l’utilisation de forfaits de téléphonie mobile personnels au moyen d’une carte eSIM personnelle », disponible qu’à partir de la fin 2021. La planification d’itinéraires complète cette formule. Côté audio, BMW a fait appel au savoir-faire de deux spécialistes : Harman Kardon et Bowers & Wilkins.

Des haut-parleurs HK ont ainsi été installés dans les appuie-tête arrière, lorsqu’un système B&W « doté de la fonction 4D audio avec caissons vibreurs de basse » vient se nicher dans les sièges avant. En termes d’expérience audio, les passagers devraient être servis.

BMW n’a pas lésiné sur les fonctions d’assistance à la conduite, et clame même haut et fort que son iX profite de l’offre la plus complète jamais proposée à son catalogue. Au total, le SUV électrique embarque cinq caméras, cinq radars et douze capteurs à ultrasons pour surveiller les alentours.

Pêle-mêle, voici les technologies proposées : alerte de collision frontale (véhicules, piétons et cyclistes selon le virage entrepris), alerte d’intersection avec fonction de freinage automatique à faible vitesse, assistant directionnel et de contrôle de la trajectoire, régulateur de vitesse actif ou encore système Park Assist.

BMW iX : prix et disponibilité

BMW mentionne quelques autres éléments, comme les phares LED, les poignées de porte électriques et affleurantes, les commandes vocales, le toit en verre panoramique, le vitrage électrochrome, le réglage adaptatif de la récupération de l’énergie au freinage et la puissance de recharge de 200 kW (BMW iX xDrive50) et 150 kW (BMW iX xDrive40).

Comme pour sa cousine berline, la BMW iX profite de l’offre Active et du forfait Ionity Plus pour accéder des tarifs préférentiels : 0,30 €/kWh pour toutes les bornes publiques en courant alternatif avec la carte BMW Charging, et 0,30 €/min de recharge sur le réseau Ionity.

Les BMW iX xDrive40 et iX xDrive50 seront lancés en novembre 2021 aux prix respectifs de 86 250 et 103 500 euros.