Pourquoi le plus grand concurrent de Tesla pourrait racheter DJI, le géant mondial du drone

BYD, le numéro 1 mondial de la voiture électrique devant Tesla, serait actuellement en pourparlers avec le géant chinois DJI afin de nouer un partenariat qui pourrait déboucher sur un rachat. Une alliance entre les deux mastodontes qui leur permettraient de mieux rivaliser avec Huawei, entre autres.

Au fil des années, les voitures deviennent de plus en plus technologiques. À tel point que les constructeurs automobiles sont nombreux à prendre part au CES de Las Vegas, qui s’est tenu au début du mois de janvier et que nous avons pu couvrir sur Survoltés. Mais pas seulement.

Une nouvelle alliance

En effet, les marques automobiles s’associent désormais avec des entreprises spécialisées dans la tech, à l’image de Google avec Android Automobile ou Apple avec CarPlay, mais pas seulement. Car certaines veulent aller encore plus loin. C’est par exemple le cas de BYD, qui a récemment noué un partenariat avec le géant du drone DJI, également basé à Shenzhen, en Chine. Celui-ci se traduit par une option insolite proposée sur le Yangwang U8, qui prend la forme d’un drone installé directement dans le toit du SUV électrique.

Un gadget ? Sans doute un peu, c’est vrai. Mais cette fonctionnalité, qui devrait ravir les amateurs d’excursions en pleine nature, n’est pas si innocente que cela. Et pour cause, elle annonce en fait une collaboration bien plus profonde entre BYD et DJI, puisque les deux pourraient s’associer encore plus fortement. C’est en tout cas ce qu’annonce le site chinois CNEVPost dans un récent article.

Le numéro 1 mondial de l’électrique ayant récemment dépassé Tesla souhaite en effet investir massivement dans l’entreprise, notamment connue pour ses drones ainsi que ses stabilisateurs. Mais il y a en fait une petite subtilité. Car la société possède également une division dédiée à l’automobile, connue sous le nom de DJI Automotive. Et c’est en fait celle-ci qui intéresse particulièrement BYD selon le média chinois 36kr. La firme demande alors pas moins de 10 milliards de yuans, soit environ 1,4 milliard d’euros aux investisseurs.

Ce qui ne semble pas faire peur au constructeur chinois, qui lorgne sur les technologies de la société de la tech. Car cette dernière est de son côté en train de développer sa propre solution de conduite autonome de niveau 2, qui semble fortement intéresser les marques automobiles. Celle-ci fut officiellement dévoilée au début de l’année dernière, et possède un fonctionnement similaire à l’Autopilot de Tesla, sans capteurs LiDAR.

Une concurrence rude

Cette solution serait serait moins coûteuse, tandis que BYD fait appel à ce type de radars pour ses voitures électriques, notamment la Denza N7 que nous avons pu approcher quelques mois plus tôt. Le groupe chinois pourrait hériter de cette technologie et l’utiliser dans ses futures voitures, afin ne de pas trop faire flamber les prix. Selon DJI, son système de conduite autonome de niveau 2 représente 5 à 8 % du prix total d’une auto électrique.

Avec cette stratégie, BYD espère notamment rivaliser avec Changan Automobile, qui s’est récemment associé avec le géant de la tech Huawei afin de créer une co-entreprise nommée Newcool et dont la valeur est estimée à environ 100 milliards de yuans, soit 13 millards d’euros environ. Et la firme ne veut pas s’arrêter là, puisqu’elle a récemment appelé d’autres constructeurs comme Mercedes, Audi ou encore Chery à investir dans cette joint-venture.

Pour mémoire, Huawei et Changan ont également noué un partenariat avec l’entreprise CATL spécialisée dans les batteries, afin de créer les marques Avatr et Aito, qui devraient arriver sous peu en Europe. Ainsi, les constructeurs se livrent une bataille acharnée sur le plan financier, bien sûr, mais aussi technologique, notamment autour de la conduite autonome. Le but ? Rivaliser avec le FSD de Tesla, et devenir le leader dans ce domaine.

À noter que la solution de DJI Automotive est d’ores et déjà utilisée par le groupe SAIC-GM-Wuling, et notamment dans la Baojun Yundo EV et la Chery iCAR 03.