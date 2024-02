Le plus grand concurrent de Tesla veut révolutionner les batteries des scooters et vélos électriques

Le géant chinois BYD, plus grand concurrent de Tesla sur la voiture électrique, après s'être déjà associé à une marque pour la production d'un scooter électrique, veut aller plus loin en produisant des batteries spécialement développées pour les deux-roues. Vélos, trottinettes, scooters et motos électriques : tous les deux-roues sont concernés.

Il n’y a même pas un moins, nous vous présentions Scorpio Electric, une start-up de Singapour, qui s’est associée à BYD pour la production de scooters électriques. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour que le géant chinois voit encore un peu plus loin et envisage de s’élargir à la production de batteries à destination des scooters et motos zéro émission. Le plus gros vendeur de voitures électriques dans le monde voit-il aussi grand sur deux roues ? Pas impossible…

En effet, BYD est est le deuxième plus grand fabricant mondial de batteries pour véhicules électriques. En 2023, sa part de marché était de 15,8 %. Mais pour l’heure, ça ne concerne que les voitures ou les batteries de stockage. Il y a donc de la place à prendre ailleurs, et plus particulièrement au niveau des motos et scooters électriques. Mais aussi les vélos tant qu’à faire. Et pour y arriver, il compte sur FinDreams.

Le fléau des incendies de scooters électriques

En réalité, FinDreams est une filiale de BYD spécialisée dans les batteries. Et dans un message publié sur son WeChat, et relayé par CarNewsChina, on peut lire qu’elle produira prochainement des batteries sûres et fiables pour le marché du deux-roues. Pourquoi cette précision sécuritaire ? Elle fait écho à l’incendie récent en Chine d’un immeuble résidentiel dans lequel 15 personnes sont décédées et 44 autres blessées, qui se serait déclaré sur des scooters électriques. Une histoire similaire avait eu lieu aux États-Unis, avec des trottinettes et VAE.

Les raisons exactes ne sont pas encore connues, mais cela aura été suffisant pour lancer le débat en Chine. À tel point que depuis le 23 février 2024, date de l’incendie, plusieurs villes ont interdit aux résidents de garer leurs deux-roues dans les bâtiments. Par ailleurs, le Bureau national des incendies a enregistré en 2023 pas moins de 21 000 incendies dus à des scooters électriques. Une hausse de 17,4 % en un an.

Des batteries LFP plus sûres

En réalité, ces incendies de scooters électriques sont surtout dus au fait que la plupart d’entre eux utilisent encore des batteries plomb-acide. C’est là que BYD a repéré un besoin et souhaite désormais activer la recherche et le développement afin de pouvoir proposer une batterie LFP qui soit sûre, et aux dimensions des deux-roues. De part leur structure, les batteries LFP offrent notamment une meilleure stabilité thermique, mais également une plus grande longévité. Une stratégie qui serait sans doute payante, car l’argument sécuritaire permettrait sans doute à de plus en plus de personnes de passer aux deux-roues électriques.

Pour rappel, BYD a déjà coopéré avec une marque espagnole, Nerva, pour proposer une batterie LFP sur un de ses scooters électriques, le Exe E-Scooter. D’une capacité de 5,76 kWh, elle peut se charger de 0 à 80 % en 3,5 heures. Son essai est à retrouver sur ce lien !