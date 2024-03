Cette voiture électrique compacte et abordable est signée par le plus grand concurrent de Tesla

Quelques semaines après sa révélation officielle, la voiture électrique du plus grand concurrent de Tesla, la BYD Yuan Up commence tout doucement sa commercialisation. Le SUV électrique chinois a de quoi faire peur à Tesla, avec son prix particulièrement abordable.

Si l’on vous demande de citer le nom d’un constructeur chinois, il y a de très fortes chances pour que vous évoquiez BYD. Et pour cause, la firme a pris énormément d’importance au cours des dernières années, dépassant même Tesla en ce début 2024.

Un nouveau petit SUV

Et la marque, qui a récemment lancé sa nouvelle Seal U en Europe ne compte évidemment pas se reposer sur ses acquis. C’est ainsi que nous apprenions en décembre dernier qu’elle travaillait au développement d’un tout nouveau modèle, qui avait été aperçu après que des photos aient été publiées en ligne. Quelques semaines plus tard, de nouvelles informations avaient été dévoilées, mais ce n’est qu’au mois de février que BYD a officiellement levé le voile sur son Yuan Up.

Ce dernier prend la forme d’un petit SUV électrique, qui devrait chasser sur les terres des Peugeot e-2008 et autres MG4, entre autres. S’il n’est pas encore commercialisé en Europe, ce qui ne devrait pas tarder, il est en revanche déjà disponible en Chine. C’est ce que confirme la marque sur son site Internet. Et bonne nouvelle, on connaît désormais le prix de celui qui pourrait rivaliser, avec la future Tesla Model 2.

Il faut compter 96 800 yuans pour s’offrir ce nouvel arrivant, ce qui correspond à 12 559 euros environ selon le taux de change actuel. La variante coiffant la gamme démarre quant à elle à partir de 119 800 yuans, ce qui donne 15 543 euros seulement. Mais attention, car si ces prix semblent très abordables, ils seront sans aucun doute bien plus élevés lorsque le véhicule fera son arrivée en Europe. D’autant plus qu’il ne sera également pas éligible au bonus écologique de 4 000 euros.

Au total, trois niveaux de finitions sont proposés sur le SUV électrique, qui se décline aussi en quatre couleurs distinctes, dont un étonnant rose clair. Les dimensions sont quant à elles très compactes, puisque la voiture affiche une longueur de 4,31 mètres pour 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Le tout avec un empattement de 2,62 mètres, qui permet de loger jusqu’à cinq personnes à son bord.

Dommage pour l’autonomie

Le nouveau BYD Yuan Up se dote d’un écran tactile de 12,8 pouces, mais on ne sait pas encore s’il est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto. Il est alors associé à un petit combiné numérique de 8,8 pouces, mais on note encore la présence de nombreux boutons physiques. La voiture est également livrée avec des ports USB ainsi que des sièges électriques. Le volume de coffre n’a pas encore été communiqué avec précision pour le moment.

Au total, deux versions sont disponibles, avec une puissance de 70 et 130 kW, ce qui correspond respectivement à 95 et 176 chevaux, pour un couple de 180 et 290 Nm. Le SUV se dote d’une batterie Blade utilisant la technologie LFP (lithium – fer – phosphate). La capacité devrait être affichée à 32 et 45,1 kWh et l’autonomie est annoncée à 301 et 401 kilomètres selon le cycle chinois CLTC. Ce qui correspond à environ 270 et 360 kilomètres en WLTP et qui est malheureusement assez peu pour rassurer les conducteurs.

Sans surprise, la voiture repose sur la nouvelle e-Platform 3.0 développée en interne par le constructeur et elle affiche un rayon de braquage de seulement 10,5 mètres. Le SUV se dote également de la conduite semi-autonome de niveau 2, et la recharge de 30 à 80 % prend 30 minutes avec les deux batteries, grâce à une puissance maximale de 45 et 65 kW.

Pas un mot non plus sur la date de livraison du SUV électrique, ni sur son éventuelle arrivée en Europe pour le moment.