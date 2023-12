On connaît l’autonomie du SUV électrique compact et abordable du concurrent de Tesla

Quelques semaines après s'être montré pour la première fois, la nouvelle voiture électrique BYD Yuan Up fait à nouveau parler d'elle. Celle-ci donne de nouvelles informations à son sujet, et dévoile notamment son autonomie. Pour rappel, il s'agit d'une future concurrente à la Peugeot e-2008 produite par le plus grand concurrent de Tesla.

BYD est sur une très bonne lancée depuis quelques mois. Le constructeur, qui talonne Tesla est en passe de prendre sa place et de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique. Et cela grâce à ses nombreux modèles, dont les prix défient toute concurrence. Et c’est loin d’être terminé.

Une autonomie correcte

Et pour cause, la firme chinoise, qui prévoit une guerre des prix encore plus intense pour 2024 a récemment officialisé un nouveau modèle, le Sea Lion 07. Ce dernier rivalisera notamment avec la Tesla Model Y, et sera bientôt accompagné d’une autre proposition. Cette dernière prend le nom de Yuan Up et s’est déjà laissée entrevoir à la suite d’une fuite sur le net.

Nous avions alors pu apercevoir ses lignes définitives, inspirées de la Song L et non de la Yuan Plus, connue chez nous comme l’Atto 3. Avec des dimensions réduites, à savoir 4,31 mètres de long pour 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut, le SUV ne rivalisera pas frontalement avec la Tesla Model Y. Il chassera en effet plutôt sur le territoire des Jeep Avenger et autres Peugeot e-2008 que nous avions récemment testé. Sans parler du Hyundai Kona Electric et de la Volkswagen ID.3, entre autres.

Si certaines de ses spécificités techniques restent encore inconnues, le site Car News China nous dévoile de nouvelles informations à son sujet. Et notamment son autonomie, qui sera comprise entre 301 et 401 kilomètres. Un chiffre qui s’entend selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen. Chez nous, le SUV électrique devrait donc pouvoir parcourir entre 270 et 360 kilomètres. Ce qui reste assez peu, surtout quand on sait que les Français veulent au moins 400 kilomètres.

Néanmoins, une petite autonomie n’est pas problématique si la charge est rapide, afin de compenser. C’est par exemple la solution qu’a choisi Ford pour son futur Puma électrique. Mais pour le moment, rien n’a été dit à ce sujet par BYD, qui conserve encore une part de mystère au sujet de sa voiture. On sait cependant que le SUV se déclinera en plusieurs versions, avec deux batteries différentes. Ces dernières font appel à la technologie Blade LFP (lithium – fer – phosphate) et affichent une capacité de 32 et 45,1 kWh.

Plusieurs versions au catalogue

À en croire ces chiffres, la charge ne devrait pas être très longue, tandis que la consommation devrait rester raisonnable. Car on sait que plus la batterie est grosse, plus elle pèse lourd et plus cela nuit à l’autonomie. Le petit SUV électrique affichera quant à lui un poids raisonnable, compris entre 1 430 et 1 540 kilos. À noter que l’accumulateur utilise la technologie CTP (cell-to-pack), avec des cellules intégrées au châssis.

Ce qui peut poser quelques soucis en cas d’accident. Sous le capot, le nouveau BYD Yuan Up se déclinera en deux variantes, avec un moteur à aimant permanent installé à l’avant. Ce dernier revendiquera 70 ou 130 kW, au choix, ce qui correspond respectivement à 95 et 176 chevaux. Si le 0 à 100 km/h n’est pas connu, la vitesse maximale sera bridée à 160 km/h.

Ce nouveau venu dans la gamme reposera sur la e-Platform 3.0 conçue par le constructeur et affichera un empattement de 2,62 mètres. En revanche, la firme n’a pas encore montré de photo du poste de conduite, qui devrait rester dans la même veine que les autres productions de la marque, avec un écran tactile pivotant. Le SUV électrique sera proposé avec un toit panoramique optionnel, ainsi que plusieurs styles de jantes, de 16 et 17 pouces.

Pour l’heure, on ne sait pas encore si ce BYD Yuan Up fera son arrivée en Europe, mais tout porte à croire que ce sera le cas, afin d’épauler la petit Dolphin et la Seal. En Chine, son prix devrait tourner autour des 100 000 yuan, ce qui équivaut environ à 13 000 euros. Mais ce tarif sera logiquement bien plus élevé chez nous, sans doute à 25 000 euros au moins.