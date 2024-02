Le plus grand concurrent de Tesla dévoile la nouvelle concurrente de la MG4 électrique

Quelques mois après sa révélation à la suite d'une fuite en ligne, la nouvelle voiture électrique BYD Yuan Up dévoile de nouvelles photos officielles. Ce rival des Peugeot e-2008 et MG4 en profite pour nous en dire un peu plus à son sujet par la même occasion.

Si vous ne connaissez pas encore BYD, préparez-vous à en entendre beaucoup parler au cours des prochaines années. Et pour cause, le constructeur chinois, fondé en 1995 vient tout juste de devenir le numéro 1 mondial de la voiture électrique en dépassant Tesla. Et c’est loin d’être terminé pour la firme basée à Shenzhen.

Un petit SUV prometteur

Car outre ses modèles déjà vendus chez nous, comme la Seal, la Dolphin ou encore l’Atto 3, entre autres, cette dernière prépare aussi le lancement en Europe de son Seal U, que nous venons tout juste d’essayer. Mais pas question de se reposer sur ses acquis, puisque BYD pressent une guerre des prix encore plus intense cette année. C’est ainsi qu’il prépare l’arrivée d’un autre modèle dans sa gamme, qui pourrait un jour venir jusque chez nous.

Il s’agit du Yuan Up, dont les premières images furent dévoilées en décembre dernier, via une fuite sur le net. Mais quelques mois plus tard, voilà que le constructeur est enfin décidé à nous en dire plus sur son SUV compact, alors qu’il officialise une série de photos officielles, relayées sur Weibo par la marque. On y découvre les lignes définitives de cette voiture très prometteuse.

Cette dernière s’inscrit dans la gamme Dynasty, aux côtés des BYD Tang et Han, entre autres, et dont le style est reconnaissable avec sa face avant inspirée du dragon. On découvre des optiques toutes en longueur, reliées entre elles par une large bande noire et une seconde plus fine et à effet aluminium. Pour la première fois, on découvre également une autre teinte que le gris des premières images, qui tire ici plutôt vers le vert clair. Une alternative rose serait également disponible.

Pour mémoire, le SUV affiche une longueur de 4,31 mètres pour 1,83 mètre de large et 1,68 mètre de haut. Des dimensions qui lui permettent de rivaliser directement avec la Peugeot e-2008 ainsi que le Jeep Avenger mais aussi la MG4, entre autres. Son empattement est quant à lui annoncé à 2,62 mètres, ce qui est raisonnable sans être très spacieux pour autant non plus. Mais il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un modèle qui se veut compact.

Une autonomie décevante

De profil, la voiture est bien campée sur ses roues, dont la taille n’a pas encore été dévoilée par le constructeur. L’arrière enfin se veut moderne avec ses feux qui arborent le symbole de l’infini tandis que le trois-quart arrière nous rappelle un peu la Smart #1. À noter que plusieurs éléments seront proposés en option, comme le toit panoramique ou encore différents styles de jantes. Pour le moment, le poste de conduite n’a en revanche pas encore été montré.

Le petit SUV électrique, qui devrait aider BYD à inonder encore plus le marché mondial et européen, se déclinera avec deux moteurs électriques, développant 70 et 130 kW, soit 95 et 176 chevaux environ. Son autonomie avait quant à elle déjà été dévoilée quelques mois plus tôt et devrait osciller entre 301 et 401 kilomètres. Des chiffres qui s’entendent selon le cycle chinois CLTC, et qui devraient en fait donner entre 270 et 360 kilomètres en WLTP.

Ce qui est nettement en-dessous des attentes des automobilistes, même si l’on sait que leur raisonnement est erroné. Car ce qui est surtout important, c’est la recharge rapide, mais aucun chiffre n’a encore été dévoilé par BYD à ce sujet. On sait cependant que le SUV sera équipé d’une batterie Blade utilissant la technologie LFP (lithium – fer – phosphate), dont la capacité devrait être de 32 et 45,1 kWh. La voiture devrait reposer sur la nouvelle e-Platform 3.0 conçue par le constructeur.

S’il faudra encore attendre la confirmation officielle, le prix de ce nouveau BYD Yuan Up devrait démarrer à partir de 120 000 yuans, soit l’équivalent de 15 664 euros. De quoi faire de l’ombre à la Dacia Spring, bien que ce montant devrait être revu à la hausse si la voiture arrive en Europe. Elle devrait également être privée de bonus, sauf si elle est fabriquée dans la future usine de la marque qui sera implantée en Hongrie.