C’est officiel, la Citroën ë-C3 électrique passe à moins de 20 000 € grâce au bonus

On le sait : le bonus écologique 2024 tient désormais compte de l'origine de fabrication des voitures électriques via l'instauration du "score environnemental". La fabrication européenne de la Citroën ë-C3 devait lui ouvrir les portes de l'incitation, ce qui vient d'être confirmé. La petite Citroën électrique aura donc droit aux 4 000 euros du bonus. Tout comme les BMW iX2 et Mini Countryman électriques.

« Que faire pour endiguer l’arrivée des voitures électriques chinoises ? », se demande l’Union européenne. Plusieurs politiques de protectionnisme (ainsi que des enquêtes) ont été mises en place dernièrement, notamment en France, via la mise en place du « score environnemental ».

L’idée ? Calculer l’empreinte environnementale de la fabrication et de l’acheminement de la voiture électrique vers l’Europe, et attribuer un score. Si la voiture n’atteint pas 60 points sur 80 : pas de bonus – ce qui désavantage évidemment la production chinoise, au mix énergétique plus polluant, et le voyage n’arrange pas les choses. Le résultat de la Citroën ë-C3 n’avait pas encore été annoncé, mais c’est désormais chose faite… et c’est validé !

Un résultat sans surprise

À vrai dire, le contraire aurait été étonnant, la petite dernière de Citroën étant fabriquée à Trnava, en Slovaquie. Cela vient tout de même d’être confirmé par l’ADEME, qui vient de mettre à jour son tableau des véhicules éligibles au bonus écologique, et la C3 électrique en fait partie.

Cela nous permet donc de confirmer que la ë-C3 (que nous sommes allés découvrir dernièrement) débute à 19 300 euros en finition « You », une fois les 4 000 euros de bonus déduit. La version « Max », toute équipée, est disponible à partir de 23 800 euros, là aussi bonus déduit.

Notons également que le bonus peut passer à 7 000 euros pour les ménages les moins aisés, passant le prix de la C3 électrique à 16 300 euros en finition You et 20 800 euros en Max.

Petit rappel : quelle que soit la version, la Citroën C3 électrique dispose d’une batterie LFP (lithium – fer – phosphate) de 44 kWh, alimentant un moteur de 113 ch.

L’autonomie ? Bonne question. Citroën annonçait 320 km en une charge selon le cycle WLTP, avant de rétropédaler en affichant 300 km, puis de revenir à 320 km sur son site officiel. Bref, il faudra attendre l’homologation définitive pour en avoir le cœur net.

D’autres arrivées… et des absentes

Cette mise à jour de l’ADEME permet de voir en parallèle l’arrivée des BMW iX2 et du Mini Countryman dans les admises au bonus écologique, là non plus pas une surprise.

Les deux marques avaient prévu le coup, et ont d’ailleurs organisé leurs gammes pour faire en sorte que l’ensemble des finitions de la motorisation d’entrée de gamme (204 ch) soient compatibles avec l’aide gouvernementale, grâce à une petite astuce.

Par contre, aucune mention de la nouvelle Dacia Spring. Là aussi, aucune surprise, puisque la petite Dacia électrique est fabriquée en Chine, mais cela ne va pas l’aider à se battre contre la ë-C3, qui se retrouvera globalement aux mêmes tarifs, mais avec des prestations en hausse.