Dell dévoile une gamme d’écrans PC parfaits pour le télétravail

Pour la fin de l'année, Dell lance une nouvelle gamme d'écrans pensés pour le travail à la maison.

Après le choc de la pandémie, les marques s’adaptent à un monde qui a adopté le télétravail à marche forcé. Pour l’automne, Dell a une nouvelle gamme de moniteurs conçus pour mieux s’adapter aux nouvelles expériences du PC à la maison.

Dell 14 Portable Monitor

Le premier produit présenté par Dell est un nouvel écran portable de 14 pouces.

C’est une catégorie de produits de plus en plus populaire. L’écran de Dell se connecte très simplement en USB-C et n’a pas besoin d’une alimentation externe pour fonctionner. Il est donc facile de le transporter où on souhaite l’utiliser. C’est pratique si l’on n’a pas un espace de travail entièrement dédié à cet usage.

Il est possible de replier l’écran sur sa base pour le rendre plus compact et facile à ranger. La bonne idée de Dell est également de proposer un port USB-C de chaque côté de l’écran, ce qui permet de le placer facilement à droite ou à gauche de votre PC, peu importe la configuration du PC ou la longueur du câble. L’écran en lui-même propose une dalle Full HD IPS de 14 pouces à 60 Hz. On est donc devant l’écran le plus classique possible.

Le Dell 14 Portable Monitor (C1422H) sera disponible à partir du 31 août 2021, pour un tarif annoncé à 204 euros en France.

Dell 24 et 27 Video Conferencing Monitor

Dell a aussi remarqué le boom des appels vidéo à la maison que ce soit pour le travail ou revoir ses proches à distance. La firme présente deux produits pour répondre à ce besoin, des Video Conferencing Monitor de 24 et 27 pouces.

Les deux écrans suivent globalement les mêmes codes de design et caractéristiques. La version 24 pouces propose une dalle IPS Full HD à 75 Hz et la version 27 pouces fait monter la définition à du QHD 2560 x 1440 pixels à 75 Hz.

La particularité des écrans, vous l’aurez remarquée, est d’intégrer une webcam et un système audio complet. On a donc une caméra de 5 mégapixels avec capteur infrarouge, ce qui va permettre d’utiliser Windows Hello pour s’identifier. Les écrans intègrent aussi des hautparleurs stéréo 5W et des micros à réduction de bruits. Cela ne remplacera pas un micro de qualité pour une conférence vidéo, mais elle devrait rendre ces technologies plus faciles à intégrer dans un salon.

Ici les moniteurs ont besoin d’une alimentation externe. Ils proposent également les ports suivants : 1 x USB-C, 1 x USB 3.2 Gen 1 avec charge 2A, 1 x USB 3.2 Gen 1, 1 x HDMI 1.4, 1 x DisplayPort 1.2 et une sortie audio jack 3,5 mm. Il faut noter que le port USB-C sera capable de sortir 65W de puissance électrique en Power Delivery. Autrement dit, il sera possible de charger un PC ultraportable depuis l’écran en USB-C.

Ces deux moniteurs seront disponibles à partir du 19 octobre 2021, et pour un tarif annoncé à 399 euros en 24 pouces et 439 euros en 27 pouces.

Un écran de bureau en USB-C et en 4K

Le dernier produit présenté par Dell est moins original. Il s’agit tout simplement d’écrans classiques de bureau, mais qui peuvent être utilisés en USB-C directement en connectant un PC portable. Ils ne sont donc pas particulièrement portables, mais faciles à connecter et utiliser.

On a cette fois deux dalles de 27 pouces IPS. La différence se fait sur la définition et la fréquence : QHD 2560 x 1440 pixels à 75 Hz ou UHD 3840 x 2160 pixels à 60 Hz. Deux haut-parleurs de 3W sont également intégrés pour le son. Voici les ports au dos de l’écran : 1 USB-C (charge jusqu’à 65W, DisplayPort 1.2), 1 x USB 3.2 Gen 1 avec charge 2A, 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x HDMI 1.4 et une sortie audio jack 3,5 mm. Notez que les ports HDMI sont en 2.0 sur l’écran 4K pour justement permettre d’afficher du 3840 x 2160 pixels à 60 Hz depuis l’appareil source.

Les écrans Dell 27 pouces USB-C (S2722DC) et Dell 27 pouces 4K UHD (S2722QC) seront proposés à partir de 329 et 419 euros respectivement. La date de sortie est prévue le 19 septembre en France.