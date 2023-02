La version fixe des Dell XPS sera très puissante : RTX 4090 et Intel Core 13e au menu

Dell revient sur le marché des PC fixes avec une nouvelle itération de son Desktop XPS, la version fixe de ses fameux ultraportables XPS. Le seul changement notable est hardware, puisqu'on passe à la treizième génération de processeurs Intel et aux cartes graphiques RTX 4000.

Alors que le MWC a lieu ces jours-ci à Barcelone, Dell poursuit son travail et annonce les nouveaux XPS 13 et XPS 17. Des mises à jour de sa gamme phare d’ordinateurs portables pour les professionnels. Aux côtés de ces ultraportables, on compte aussi la mise à jour de la Dekstop XPS, une tour puissante. Elle se voit dotée des derniers processeurs Intel et des dernières cartes graphiques de Nvidia.

Intel de 13e génération et RTX 4080/4090 au programme

Dans son communiqué de presse, Dell indique que ce nouveau Desktop XPS est équipé de processeurs Intel Core i9k de 13e génération, de cartes graphiques Ndivida GeForce RTX 4090 (ou des AMD Readeone RX 6900 XT). La RAM est en DDR5, ce qui offrirait des vitesses jusqu’à 60 % plus grandes par rapport au DDR4. On peut d’ailleurs équiper ce Desktop XPS avec jusqu’à 64 Go de RAM.

Grâce à cette nouvelle génération de processeurs, Dell entend offrir jusqu’à 41 % de performances CPU supplémentaires. Côté stockage, on compte deux emplacements pour des SSD et deux autres pour des disques durs.

Le design du Desktop XPS change légèrement

Il n’y a pas qu’à l’intérieur de la machine que ça change. Le design de ce PC fixe est légèrement revu avec un châssis en aluminium. La façade avant se dote d’une grille restylisée. De plus, de nouveaux coloris sont disponibles : il n’y a pas que du noir, mais désormais du graphite et de l’aluminium en plus.

Dell précise que son Desktop XPS « est disponible avec un système de refroidissement liquide et une ventilation latérale optimisée ». Avec cela, on trouve du Wi-Fi 6E, ce qui devient la norme sur des machines dédiées aux professionnels.

Prix et disponibilité du Dell Desktop XPS (2023)

La version 2023 du Dell Desktop XPS sera disponible « prochainement » sans qu’on ait de détail sur une date précise. La configuration minimale sera vendue à 1399 euros. Au lancement, seule la configuration avec un Intel Core de 13e génération et une RTX 4080/4090 sera commercialisée.

Un prix en baisse si l’on regarde le modèle de base actuel du Desktop XPS, avec un Intel Core de douzième génération et une RTX 3060 Ti , le tout vendu à près de 1700 euros.

