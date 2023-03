Dell ringardise son propre XPS 13 avec ses Latitude 7340 et 7440 Ultralight

Dell annonce le renouvellement de quelques-uns des produits phares de sa gamme de PC professionnels. Parmi les nouveautés, les Latitude 7340 et 7440 Ultralight entrent en concurrence interne avec le XPS 13, référence du marché.

Dell révèle aujourd’hui les derniers produits qu’il nous a présentés au mois de décembre lors d’une présentation en avant-première à laquelle il nous avait invités à New York. Trois mois après le CES 2023, pendant lequel il a annoncé un nouveau concept d’ordinateur réparable, des écrans et de nouveaux ordinateurs portables pour le jeu vidéo, il annonce maintenant ses nouveaux PC professionnels.

Si les nouvelles stations de travail Precision, les nouveaux ordinateurs de bureau OptiPlex et les nouveaux ordinateurs portables Latitude de la série 5000 n’ont que peu d’intérêt pour l’essentiel du lectorat de Frandroid, une gamme a particulièrement retenu notre attention.

Dell Latitude 7340 et 7440 Ultralight : mieux qu’un XPS 13 ?

Dell inaugure effectivement une variante « Ultralight » de la nouvelle génération de PC portables Latitude de la série 7000, qui revendiquent les titres d’« ordinateurs portables professionnels premium 13,3 et 14 pouces les plus petits et les plus légers du monde ». Ils supplantent à certains égards le célèbre XPS 13, souvent considéré comme le pendant Windows du MacBook Air d’Apple, et à ce titre la référence des PC portables.

Les Dell Latitude 7340 et 7440 Ultralight ne pèsent respectivement que 982 g et 1,06 kg, contre 1,17 kg pour un Dell XPS 13 modèle 9315 et 1,24 kg pour un MacBook Air M2 13,6 pouces.

Le modèle 13,3 pouces mesure 299 mm de large, 212,90 mm de profondeur et 16,67 mm d’épaisseur à l’avant, 17,60 mm à l’arrière. Le modèle 14 pouces mesure 313 x 220,2 x 17,15-17,95 mm. Ils sont donc un petit peu plus grands qu’un XPS 13 (295,4 x 199,4 x 13,99 mm) ou qu’un MacBook Air (304,1 x 215 x 11,3 mm), et relativement plus épais.

Destinés en premier lieu aux entreprises, ils offrent en contrepartie une panoplie de connecteurs plus large qui les rend plus polyvalents, sans adaptateurs. En plus de deux ports USB-C Thunderbolt 4, ce dont se contentent les deux produits concurrents, ils offrent effectivement une sortie HDMI 2.0 et un voire deux ports USB-A 5 Gb/s. C’est bien pratique en attendant que l’USB-C ne soit totalement généralisé. Il ne manque qu’un port Ethernet.

En plus du Wi-Fi 6E (Intel AX211) et du Bluetooth 5.3, ces PC portables proposent une option modem 5G (Intel 5000), qui permet de rester connecté à internet en déplacement, sans la moindre manipulation pour activer le partage de connexion de son smartphone ou pour se connecter à un réseau Wi-Fi invité. Cette possibilité est malheureusement trop souvent réservée aux gammes destinées aux entreprises.

Ces PC portables embarquent par ailleurs un processeur Intel Core de la série U de 13e génération (pas de configuration AMD), jusqu’à 32 Go de mémoire vive LPDDR5 4800 MHz (inamovible), jusqu’à 2 To de SSD M.2 NVMe, une webcam de 5 mégapixels compatible Windows Hello, 2 microphones à annulation de bruit et 4 haut-parleurs. Ils ne font pas l’impasse sur la fiche 3,5 mm. Leurs écrans adoptent à leur tour le format 16:10, avec une dalle IPS « Full HD+ » de 1920 x 1200 pixels de série, tactile en option sur le 7340, ou tactile et « QHD+ » de 2560 x 1600 pixels sur le 7440.

Enfin, et ça explique sans doute en grande partie leurs records de légèreté, ils abritent soit une batterie de 38 Wh, soit une batterie de 57 Wh. Le Dell XPS 13 et le MacBook Air quant à eux embarquent une batterie de respectivement 51 et 52,6 Wh. Dell ne détaille pas les poids en fonction de la capacité de la batterie, et il ne communique pas concernant l’autonomie, mais il ne fait aucun doute que les poids indiqués « à partir de » sont ceux avec la petite batterie, et que c’est la principale contrepartie à la légèreté. Un compromis qui conviendra peut-être à ceux qui se déplacent beaucoup, mais jamais loin d’une station d’accueil ou d’un moniteur USB-C, ou jamais sans leur adaptateur secteur miniature « Ultralight » de 60 W. (Nous avons demandé des précisions à Dell, mais ils n’avaient pas donné de suite favorable au moment de la publication de cet article.)

Dell Latitude 7340, 7440 et 7640 en aluminium

Dell renouvelle également les Latitude 7000 conventionnels. Avec leur châssis en aluminium, les Latitude 7340 et 7440 de 13,3 et 14 pouces pèsent respectivement 1,156 et 1,33 kg. Le fabricant profite du renouvellement pour ajouter une variante 16 pouces, pesant 1,835 kg, qui se limite à une définition Full HD+ de 1920 x 1200 pixels.

Ces versions aluminium sont par ailleurs identiques aux versions magnésium, si ce n’est qu’elles proposent des configurations moins haut de gamme, avec des écrans moins lumineux, des webcams Full HD ou des modems 4G.

Dell Latitude 9440 : le XPS 13 des PDG

Enfin, Dell lance le Latitude 9440, qui succède au 9340, et qu’on peut présenter comme le pendant entreprise du XPS 13 Plus. Il hérite du design monolithique et de la conception bord à bord de son clavier, sans toutefois adopter la rangée de touches de fonction tactiles capacitives si controversée.

Il se positionne toutefois un cran au-dessus, avec son écran tactile QHD+ de 14 pouces et sa conception 2-en-1, sa caméra, ses microphones et ses haut-parleurs de meilleure qualité, les touches de fonction dédiées à Microsoft Teams et à Zoom intégrées à son pavé tactile haptique, ou encore l’option 5G.

Comparé à son prédécesseur, le Latitude 9340, il augmente encore le rapport écran/corps, c’est-à-dire qu’il est un peu plus compact à taille d’écran identique, et il passe de la 12e à la 13e génération de processeur Intel Core. Et comparé à son prédécesseur ainsi qu’aux Latitude 7X40 pré-cités, il accueille un second ventilateur, ce qui permet à son processeur de consommer jusqu’à 20 W.

Aucun prix n’était communiqué au moment de la publication de cet article, mais toutes ces nouveautés devraient être mises en vente ces prochaines heures ou ces prochains jours sur le site internet de Dell. Nous vous invitons donc à le consulter pour découvrir le prix catalogue des différentes configurations.

