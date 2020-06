Facebook déploie le mode sombre sur son application mobile

Repéré de longue date, le mode sombre arrive enfin officiellement sur l'application Facebook. Le réseau social a commencé à le déployer pour quelques utilisateurs à travers le monde.

Après avoir offert la possibilité d’assombrir sa nouvelle version desktop ou encore Messenger, Facebook aurait commencé à déployer le mode sombre sur sa version mobile. En début d’année, la plateforme avait offert à son appli Facebook Lite le mode sombre, mais l’application principale demeurait privée de cette possibilité. Ce serait bientôt du passé et pour tous les possesseurs de smartphone.

So I have dark mode on Facebook now. 😍 #darkmode #facebook #iOS14 pic.twitter.com/AuC5uYoMJ2

— 🐍🏀💜💛 (@NotFridayCraig) June 26, 2020