Facebook souhaiterait lancer une montre connectée pour récolter des données de santé

Selon le site américain The Information, Facebook travaillerait sur une montre connectée pour l'an prochain. Basée sur Android, elle permettrait au groupe de récupérer davantage de données des utilisateurs.

Après les casques de réalité virtuelle Oculus et les écrans connectés Portal, Facebook compterait aller plus loin encore dans le domaine des appareils connectés. Selon le site américain The Information, le réseau social pourrait lancer sa propre montre connectée.

Il y a peu de choses que Facebook ne connaît pas déjà de ses utilisateurs. Il faut dire que le réseau social connaît déjà une grande partie du trafic internet de ses membres, mais également leurs goûts ou leur géolocalisation. Cependant, avec des montres connectées, Facebook pourrait aller encore plus loin en récoltant différentes données de santé. Ainsi, le groupe de Mark Zuckerberg chercherait à lancer une montre concurrente de l’Apple Watch ou des modèles de Fitbit. Rappelons par ailleurs que ce n’est pas la première fois que Facebook s’intéresse à la santé connectée, puisque le réseau social avait déjà tenté de racheter Fitbit il y a deux ans, finalement coiffé au poteau par Google.

Paradoxalement, Facebook développerait sa montre connectée grâce à « une version open source du logiciel Android de Google ». On imagine donc que le logiciel de la montre sera dérivé de Wear OS, déjà utilisé par exemple sur les montres de Fossil, de Mobvoi ou de MontBlanc. Par ailleurs, Facebook prévoirait une connexion data pour sa montre connectée afin de lui permettre de fonctionner même sans être reliée en Bluetooth à un smartphone.

Un prix qui devrait à peine dépasser le coût de production

Outre les données de santé, Facebook compterait évidemment sur sa montre connectée pour proposer des fonctions sociales, notamment pour répondre rapidement à des messages reçus de ses proches. Il serait également possible de comparer ses entraînements avec ceux de ses amis ou d’interagir avec un coach sportif.

Facebook devrait lancer sa montre connectée dès l’an prochain, à un coût très proche de celui du prix de production, la firme comptant surtout sur ce produit pour récolter des données plutôt que pour faire de la marge sur les ventes. Par ailleurs, un second modèle devrait être lancé dans la foulée, dès 2023.