Jusque-là disponibles via un double appui sur un bouton physique, les commandes vocales sur les casques de réalité virtuelle Oculus pourront désormais profiter d’un simple « Hey Facebook » pour les activer.

Facebook veut simplifier et optimiser les expériences immersives vécues sur les casques de réalité virtuelle Oculus. Pour ce faire, le géant californien va ajouter une nouvelle fonctionnalité qui permettra d’activer les commandes vocales à l’aide d’un simple « Hey Facebook ». Jusqu’ici, il était nécessaire d’appuyer deux fois sur le contrôleur « Oculus » pour en profiter, et constituait donc une action gestuelle forcément plus contraignante.

Une fonction optionnelle et non imposée

Cette nouveauté débarquera progressivement sur les appareils Oculus Quest 2 dès cette semaine, et suivra dans la foulée sur l’Oculus Rift S. Cela permettra par exemple de prendre des captures d’écran, voir qui est actuellement en ligne, lancer un jeu et enregistrer vos moments préférés. Le tout sans toucher à rien. En somme, une véritable expérience « main-libre ».

Facebook tient à rassurer sa communauté : cette nouvelle fonctionnalité n’est pas obligatoire, mais optionnelle et activable dans le menu des paramètres. La firme de Menlo Park ne veut surtout pas forcer la main à ses utilisateurs ni froisser plus de personnes que ça. Pour rappel, de récentes décisions — notamment l’obligation d’avoir un compte Facebook pour profiter de la VR — avaient créé une certaine gronde ambiante.

« Hey Oculus » boudé par Facebook

Il faut dire que Facebook tente de s’approprier toujours plus la marque Oculus sur le plan marketing, en affinant la frontière entre sa plateforme et celle de sa filiale qui devient progressivement de plus en plus dépendante de Facebook et ses outils. Messenger a d’ailleurs récemment pointé le bout de son nez sur Oculus.

D’ailleurs, « Hey Oculus » aurait sur le papier bien plus de sens que « Hey Facebook ». Après tout, l’utilisateur porte non pas un casque estampillé Facebook, mais bel et bien Oculus. À ce titre, les propriétaires d’un écran connecté Portal utilisent les termes « Hey Portal », et non « Hey Facebook ». Preuve que le réseau social le plus populaire du monde veut définitivement englober Oculus au fil des années.