On connaît enfin le prix de la magnifique Fiat Topolino, la Citroën Ami peut être soulagée

Dévoilée en juillet dernier, la Fiat Topolino a de quoi séduire : sur la base de la Citroën Ami, voiture électrique sans permis, elle adopte une carrosserie plus mignonne, faisant la part belle au néo-rétro. L'occasion pour la marque de gonfler les prix ? Les tarifs français sont connus, et ça se confirme.

C’était le 4 juillet dernier : Fiat nous dévoilait sa Topolino, sa version de la Citroën Ami sauce italienne. Là où la française reste plutôt roots dans sa présentation, la petite Fiat sans permis adopte une jolie couleur, des boucliers spécifiques rappelant la mythique 500 et un intérieur plus chaleureux. Bref, elle est mignonne — et ce qui est mignon est cher, en général.

L’ouverture des commandes en Italie en septembre dernier nous avait déjà mis sur la piste, avec un prix hors subventions estimé à 9 890 euros. Un communiqué de presse reçu ce matin vient de dévoiler les prix français, confirmant ces dires.

Achat ou location ?

Alors, certes, un bonus de 900 euros vient calmer la note, faisant baisser la facture à 8 990 euros « seulement »…mais tout de même loin des 7 090 euros demandés par l’Ami une fois le bonus déduit.

Fiat propose cependant une formule de location longue durée différente de Citroën avec une proposition sans apport : comptez 59 euros par mois sur 36 mois et 15 000 km, là où vous pouvez vous offrir une Ami dans les mêmes conditions pour 22,98 euros par mois, certes, mais après un apport initial de 3 364 euros.

Une seule option, mais pas celle à laquelle vous pensez

Notons cependant que ces 8 990 euros sont valables sur les deux versions de la Topolino : avec les portes… ou sans ! Car oui, Fiat commercialise une version Dolcevita remplaçant les portes par un petit cordon et le toit vitré par une toile : parfait pour une voiture de plage. Et Fiat l’a bien compris, puisque la Topolino ne propose qu’une option, et uniquement sur cette version Dolcevita : une douchette ! De quoi se rincer en sortant d’un bain d’eau salée.

Pour le reste, Fiat la joue simple : une couleur, un style de jante, une finition, basta. La marque annonce en revanche beaucoup de choix de personnalisations, mais sans en dire plus : il faudra sûrement attendre l’ouverture des commandes le 21 novembre prochain pour tout découvrir. Une stratégie identique à celle de Citroën, qui vient d’ailleurs de moderniser quelques-uns de ses stickers, tout en réglant un petit problème d’ergonomie.

Un surcoût qui vaut le coup ?

Alors, certes, cette Topolino est mignonne. Mais n’oublions pas que, derrière cette robe séduisante, Fiat n’a pas bougé d’un iota les caractéristiques techniques de la Citroën Ami sur laquelle elle se base : on a toujours un moteur de 6 kW alimenté par une batterie de 5.5 kWh rechargeable sur secteur en moins de 4 heures, permettant de parcourir jusqu’à 75 km à 45 km/h max. Des spécifications qui lui permettent d’être conduite dès 14 ans avec le permis AM !

Faut-il craquer ? 4 500 clients ont déjà précommandé le quadricycle franco-italien, nous mettant sur la piste : la Topolino risque de cartonner. A titre de comparaison, Citroën a livré plus de 43 000 Ami à travers l’Europe depuis son lancement. Les livraisons de la Topolino débuteront en janvier 2024, il sera intéressant de voir comment la petite Fiat va se débrouiller…