La Fiat 500 électrique peut désormais se « recharger » en 5 minutes grâce à cette technologie innovante

Le groupe Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, etc.) vient de signer un partenariat avec l'entreprise américaine Ample afin de proposer l'échange de batterie sur ses voitures. La Fiat 500e sera le premier modèle à profiter de cette technologie, permettant une "recharge" rapide en seulement cinq minutes.

Comme l’autonomie, qui inquiète encore à tort de nombreux automobilistes, la charge reste un frein pour beaucoup d’entre eux. En effet, ils craignent de ne pas pouvoir trouver de borne, mais surtout de passer du temps à remplir la batterie de leur voiture électrique. Mais cela est pourtant en train de changer.

Une nouvelle technologie

Déjà parce que l’on compte plus de 110 000 bornes rien qu’en France, dont une partie affiche une grande puissance. Mais ce n’est pas tout, car les constructeurs et équipementiers travaillent au développement de batteries pouvant se charger plus rapidement. C’est par exemple le cas de la Qilin CTP 3.0 de CATL qui ne demande qu’une dizaine de minutes. Sans parler de l’architecture 800 volts, qui équipe notamment les Kia EV6 et Hyundai Ioniq 5.

Mais ce n’est pas tout, car certains veulent aller encore plus loin et rendre la charge encore plus rapide. C’est par exemple le cas de Nio, premier constructeur à proposer l’échange de batterie sur ses voitures que nous avions pu essayer. Mais il ne sera bientôt plus le seul. Et pour cause, le groupe franco-italien Stellantis veut aussi équiper ses véhicules électriques de cette technologie. Et cela est actuellement en train de se concrétiser avec un nouveau partenariat.

L’entreprise, fruit de la fusion de PSA et FCA annonce dans un communiqué avoir signé une collaboration avec l’entreprise américaine Ample, basée en Californie. Mais en quoi cela va-t-il consister très précisément ? Et bien la société d’outre-Atlantique sera chargée de fournir des batteries conçues pour être échangées aux voitures du groupe, ainsi que les stations de swapping dédiées. D’autant plus qu’Ample possède un vrai atout.

Et pour cause, ses stations ont l’avantage d’être très faciles à installer, ne nécessitant quasiment aucuns travaux. Ce qui leur permet d’être implantées partout, en seulement trois jours. De quoi faciliter le déploiement de cette technologie, qui permet une charge en seulement cinq minutes, quasiment sans intervention du conducteur. La voiture est alors reconnue par la station, et ce dernier a juste à lancer l’opération via son smartphone.

Moins de cinq minutes

La procédure d’échange de batterie permet de repartir avec une voiture entièrement rechargée sans avoir besoin de se brancher. Cependant, cette technologie ne sera pas disponible immédiatement pour tous les possesseurs de voitures électriques du groupe Stellantis. En effet, des expérimentations vont d’abord démarrer l’an prochain à Madrid, en Espagne, avec une flotte de 100 Fiat 500e via le service d’autopartage Free2Move.

Si les premiers tests sont concluants, d’autres modèles devraient logiquement profiter de cette solution de charge automatisée, qui sera proposée avec un abonnement. Pour mémoire, cette dernière consiste tout simplement à retirer la batterie vide de la voiture pour la remplacer par un pack plein. Cependant, Ample ne donne pas de détails sur le nombre d’accumulateurs pouvant être stockés en même temps dans chaque station. Mais il faut savoir que l’entreprise n’en n’est cependant pas à son coup d’essai.

Elle a récemment signé un partenariat avec le constructeur américain Fisker, puisque le SUV Ocean sera aussi compatible avec le battery swapping. Pour mémoire, ce dernier est en train d’arriver en Europe, afin de rivaliser avec la Tesla Model Y. Mais d’autres entreprises s’intéressent également à cette technologie, comme le groupe SAIC Motors, qui détient notamment la marque MG. Le géant chinois de la batterie, CATL réfléchit également à installer ses stations d’échange de batterie en Europe au cours des prochaines années.