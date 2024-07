Fisker : en pleine faillite, son patron tente le tout pour le tout pour sauver les meubles

Alors que Fisker doit désormais rembourser ses dettes à la suite de son placement en faillite, son patron Henrik Fisker et sa femme Geeta Gupta-Fisker annoncent désormais renoncer à leur salaire. L’entreprise, qui vendait sa voiture électrique en France, doit en effet encore plusieurs millions de dollars à ses créanciers.

Quand le feuilleton prendra t-il fin ? Pas tout de suite semble t-il, puisque l’affaire Fisker est encore loin d’être terminée. Et voilà qu’elle connaît même encore un tout nouveau rebondissement.

En effet, vous savez sans doute que le constructeur, fondé en 2016 par le designer danois Henrik Fisker, a connu de très graves difficultés, qui ont purement et simplement mené à sa faillite en juin dernier.

Une décision forte

Tout n’est cependant pas encore fini pour l’entreprise, qui commercialisait une seule voiture électrique, le SUV Ocean. Et pour cause, elle doit désormais rembourser ses dettes, qui s’élèvent à plus de 850 millions de dollars, à deux groupes de détenteurs d’obligations. Et bien sûr, il faut aller le plus vite possible.

Après avoir essayé d’écouler son stock de voitures restantes, pour une somme totale de 43 millions d’euros, cela n’est pas encore suffisant. Et il faut trouver d’autres solutions pour rendre tout l’argent dû aux créanciers, qui attendent quant à eux de pied ferme. Le site TechCrunch nous informe que le patron de la marque a pris la décision avec son épouse Geeta Gupta-Fisker de réduire considérablement leur salaire. Ce dernier n’est désormais plus que de 1 dollar symbolique chacun.

Avec cette nouvelle manœuvre, l’objectif est de réduire les dépenses de l’entreprise et ainsi de pouvoir rembourser plus rapidement les créanciers. Parmi eux, Heights Capital Management, qui est tout simplement l’une des plus grandes sociétés privées de services financiers à travers le monde. Et elle veut récupérer son argent coûte que coûte, refusant de faire de cadeau au patron danois. Ce dernier a également décidé de renoncer à ses primes, de même que sa femme.

Pour mémoire, ces dernières s’élèvent à environ 710 000 dollars, tandis que le montant exact de leur salaire mensuel reste inconnu. Il se dit que ce dernier tournait autour des 62 400 dollars en 2022, soit environ 57 240 euros selon le taux de change actuel. Mais ce chiffre a sans doute été revu à la baisse au cours des dernières années, en raison de la situation catastrophique de l’entreprise, qui n’a jamais connu la moindre rentabilité depuis sa création.

Une situation compliquée

Mais même si les dirigeants sacrifient leur salaire, pas sûr que cela soit encore suffisant pour éponger les dettes de l’entreprise, qui restent toujours très élevées. D’autant plus que la vente des voitures restantes dans son stock ne se fera pas du jour au lendemain. Comme l’explique Tech Crunch, Fisker prévoit d’écouler ses Ocean par vague de 200 exemplaires. Et ce alors qu’il lui reste pas moins de 3 321 unités de son SUV sur les bras à l’heure actuelle.

Ces derniers sont actuellement bradés à seulement 14 000 dollars et seront revendus à la société American Lease, qui en possède déjà plusieurs milliers. Pour mémoire, l’entreprise fournit ses voitures aux taxis de New-York, alors que la ville impose désormais l’usage de véhicules électrifiés. Mais un problème majeur se pose tout de même. Fisker a cessé la prise en charge de l’assistance pour ses clients, et ce depuis plusieurs mois déjà, tandis que ses autos sont pourtant sujettes à de nombreux bugs, parfois très importants.

La situation n’est donc toujours pas sous contrôle pour le constructeur, qui a mis fin à la production de son SUV électrique au mois de mai dernier. Pour rappel, l’Ocean devait initialement se positionner comme un rival direct de la Tesla Model Y, promettant même une autonomie supérieure pour un prix plus bas. De notre côté, nous avions été moyennement emballés par notre essai, qui avait mis en avant de nombreuses lacunes. Ce qui avait été confirmé par un youtubeur américain particulièrement critique à l’égard du véhicule.