Ford Explorer électrique à moins de 400 euros par mois : on décortique cette offre de location alléchante

Nouveau porte-étendard de la gamme 100 % électrique de Ford en Europe, l'Explorer est disponible en France à partir de 399 euros par mois. Des mensualités intéressantes pour un SUV aux prestations plutôt haut de gamme, mais qu'en est-il quand on fait les calculs ? Analyse.

Ça bouge en ce moment chez Ford en Europe. Après avoir réduit sa gamme comme peau de chagrin avec l’arrêt des ventes de la Fiesta et, bientôt, de la Focus, on pouvait logiquement se demander comment le constructeur américain allait continuer à pouvoir vendre des voitures sur le Vieux Continent, d’autant plus que les ventes du Mustang Mach-E s’essoufflent.

Un coup de fraîcheur est arrivé il y a quelques mois avec le nouvel Explorer, un SUV 100 % électrique qui arrive sur le marché français. Dernièrement, Ford a aussi présenté le nouveau Capri, un modèle qui n’a plus rien à voir avec la voiture que nous connaissions auparavant, puisqu’il s’agit d’un nouveau SUV électrique, cousin technique du Volkswagen ID.4.

Toujours est-il que l’Explorer aura la lourde tâche de relancer les ventes électriques de Ford en Europe, et pour cela la marque est plutôt agressive en termes de prix, et notamment de financement avec une location longue durée qui débute à partir de 399 euros par mois. Pas mal sur le papier, mais qu’en est-il dans la réalité ?

Le Ford Explorer proposé à 399 euros par mois

Comme chez les constructeurs asiatiques, Ford a simplifié au maximum sa gamme. Outre le choix des couleurs et de la sellerie, il n’y a pas de finition mais plutôt un Pack Premium avec une dotation d’équipements supplémentaires. Il n’y a pas grand-chose d’autres à ajouter en option en dehors d’un toit panoramique (1 000 euros), des jantes plus grosses ou encore une pompe à chaleur (1 150 euros). C’est une bonne nouvelle car cela signifie surtout que la version de base est déjà bien équipée. Preuve en est avec les principaux équipements disponibles de série :

Phares Full LED

Jantes alliage 19 pouces

« MegaConsole »- Rangement de 17 litres

Siège conducteur massant

Caméra de recul

Accès et démarrage mains libres

Ecran tactile coulissant 14,6 pouces

My Private Locker Casier secret

En optant pour l’Explorer option Pack Premium, vous ajouterez dans votre véhicule les jantes alliage de 20 pouces, le hayon mains-libres, les phares Matrix LED, les inserts décoratifs Premium, l’éclairage d’ambiance, le système audio B&O avec 10 haut-parleurs et 480 watts (contre 7 hp et 100 watts). Évidemment, cela nous fait sortir des conditions relatives à une mensualité à 399 euros par mois. La couleur de base est celle présente sur les photos, à savoir le « Bleu Arctic ».

Du côté des aides à la conduite, on trouve de série et peu importe la finition, l’aide au maintien dans la voie, l’aide au stationnement avant et arrière, la reconnaissance des panneaux de circulation, le régulateur de vitesse adaptatif avec limiteur de vitesse intelligent, le capteur d’angle mort, le système de prévention de collision piéton/cycliste.

Le Ford Explorer est proposé en trois niveaux de puissance : 170 ch, 286 ch et 340 ch. Seule la version la plus puissante est disponible en quatre roues motrices. L’offre concerne le modèle de 286 ch et 545 Nm de couple, la seule aujourd’hui disponible à la commande.

Grâce à ses batteries NMC, le Ford Explorer 100 % électrique annonce des autonomies alléchantes. En tout cas pour les versions Extended Range avec sa batterie de 77 kWh. Une plus petite version de 52 kWh nets arrivera plus tard, permettant sans doute encore de faire baisser les prix.

Avec 602 kilomètres d’autonomie, l’Explorer Extended Range RWD se positionne parmi les meilleures, légèrement en dessous du Renault Scénic et ses 625 km d’autonomie (87 kWh), mais au-dessus d’un Volvo EX30 (64 kWh) pourtant avec 573 km, ou d’un Skoda Enyaq (77 kWh) avec 563 km. Le Tesla Model Y atteint quant à lui 565 km en Grande Autonomie avec une batterie d’environ 80 kWh.

Pour la recharge de 10 à 80 %, il faudra compter 28 minutes pour celle de 77 kWh, avec une puissance maximale de 135 kW.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD du Ford Explorer ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 36 mois et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total. Ford indique que l’offre à 399 euros par mois est soumise à un premier loyer de 8 990 euros, qui revient à 4 990 euros une fois le bonus écologique de 4 000 euros déduit.

Produit en Allemagne dans l’usine de Cologne, ce nouveau Ford Explorer électrique a ainsi le droit au bonus en France, soit 4 000 euros. À noter d’ailleurs, et c’est d’ailleurs ce pour quoi il n’y a pas de finition mais seulement une option Pack Premium, l’Explorer peut dépasser la limite des 47 000 euros et quand même bénéficier du bonus.

Combien vous coûtera la LLD du Ford Explorer ?

Sur trois ans de location longue durée, votre Ford Explorer vous coûtera 18 955 euros. Ford affiche sa voiture à partir de 46 900 euros sur son site, bonus écologique de 4 000 euros non déduit. Une fois le bonus déduit, nous arrivons à un prix de 42 900 euros.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 44,9 % du prix de votre voiture. C’est plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, puisqu’elle s’établit à environ 30-35 % sur cette période. La demande en électrique ne cessant d’augmenter, cela implique une certaine stabilité des prix, même si la multiplication des modèles sur le marché devrait faire baisser peu à peu les tarifs en occasion.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Attention aux frais de remise en état, puisqu’ils peuvent faire mal, très mal même financièrement parlant au moment de la restitution.

Les éléments à retenir

En début d’année, le leasing social a quelque peu biaisé les mensualités que nous avions l’habitude de voir. En effet, nous avons pu notamment voir des Citroën ë-C3 à partir de 54 euros par mois, des Renault Twingo E-Tech a 40 euros par mois ou encore des Mégane E-Tech à 150 euros par mois, de quoi sans doute faire entrer dans l’esprit des gens que les voitures électriques n’étaient plus si chères. Ce qui est effectivement le cas quand elles sont largement subventionnées, un peu moins pour le Ford Explorer qui ne bénéficie « que » de 4 000 euros.

Comme nous vous l’avions expliqué dans un précédent dossier dédié, il y a aussi une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Avec une valeur résiduelle basse, cela fait indéniablement monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location.

En l’occurrence, payer 44 % du prix pour le Ford Explorer, ça n’a rien de vraiment étonnant, en tout cas beaucoup moins que les 48 % de la R5 E-Tech à 280 euros par mois, mais cela veut aussi dire que Ford anticipe surtout une baisse des prix des voitures d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui, surtout que l’Explorer sera bientôt plus abordable avec une petite batterie de 52 kWh et une puissance réduite à 170 ch. Sans doute de quoi afficher la voiture sous les 40 000 euros, avec des mensualités qui se rapprocheront des 300 euros par mois.

Rappelons que la location longue durée est intéressante si vous souhaitez changer de voiture régulièrement, sans vous embêter avec la revente. L’entretien et la garantie peuvent être inclus durant toute la durée du financement, même si une voiture électrique ne réclame pas forcément la même périodicité d’entretien qu’un modèle thermique.

Globalement, cette offre est plutôt intéressante, surtout pour une voiture avec une autonomie aussi impressionnante. Plus de 600 km pour un SUV avec beaucoup d’options et une qualité de finition plutôt bonne, comme nous avons pu le constater lors de notre découverte statique, cela fait effectivement envie. Seul hic, les délais de livraison. Ford annonce 16 semaines sur son site Internet à l’heure où nous écrivons ces lignes.