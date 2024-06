La Ford Mustang Mach-e électrique coûte désormais moins cher que la Mustang essence, mais attention à la comparaison

Aux États-Unis, le Ford Mustang Mach-E électrique est désormais moins cher que la Mustang thermique. C’est également le cas en France, où le SUV électrique est accessoirement "aidé" par le malus particulièrement élevé du coupé sportif essence.

On entend souvent dire que les voitures électriques coûtent trop cher, et c’est d’ailleurs un point qui dissuade de nombreux automobilistes à l’heure actuelle. Pourtant, cet argument est aujourd’hui de moins en moins valable, puisque les prix ont tendance à chuter.

L’électrique moins cher que le thermique

Et cela grâce à plusieurs facteurs, comme la baisse du prix du lithium, mais également la guerre des prix dans laquelle se sont engagés de nombreux constructeurs, comme Tesla ou encore BYD, pour ne citer qu’eux. Si la parité entre les voitures thermiques et électriques n’est pas encore d’actualité pour le moment, une récente étude a montré que certaines autos zéro-émission (à l’échappement) coûtent désormais moins cher que leur équivalent à combustion.

Et cela se confirme une nouvelle fois, grâce à Ford. Le site américain Electrek nous informe en effet que le constructeur vient d’annoncer une importante baisse de prix sur son Mustang Mach-E aux États-Unis. Ainsi, le SUV électrique est affiché à partir de 39 995 dollars dans sa version d’entrée de gamme, soit 37 330 euros environ selon le taux de change actuel, avec une autonomie de 250 miles selon la norme EPA (470 kilomètres selon la norme WLTP européenne). De quoi lui permettre de rivaliser avec la Tesla Model Y, comme en France.

Or, il faut savoir que le constructeur américain commercialise toujours sa Mustang classique, qui prend la forme d’un coupé 100 % thermique, doté d’un quatre cylindres essence ou d’un V8. Des voitures radicalement différentes en termes de carrosserie ou de philosophie, mais la comparaison des prix reste intéressante.

Aux États-Unis, la Mustang thermique démarre à partir de 32 515 dollars, soit environ 30 350 euros dans sa version d’entrée de gamme. Sur le papier, la sportive reste un peu moins chère. Mais il faut surtout se pencher sur l’offre de location longue durée.

En prenant en compte la remise et le premier apport, le Mach-E est proposé à 424 dollars par mois, soit environ 395 euros. De son côté, la version thermique coûte quant à elle l’équivalent de 525 dollars chaque mois, ce quoi donne 489 euros.

Le SUV électrique devient donc plus intéressant financièrement, d’autant plus que l’on sait que rouler avec cette motorisation est nettement plus économique que l’essence. Et ce en raison des coûts de carburant, mais également pour l’entretien, bien plus limité sur une voiture électrique.

Et en France ?

Ces tarifs concernent le marché américain, mais qu’en est-il de la France ? Chez nous, les voitures électriques coûtent généralement toujours plus cher que leurs équivalents thermiques, même si la parité devrait arriver à partir de l’année 2027, selon certains spécialistes. En jetant un œil sur le site de Ford, on voit que la Mustang Mach-E démarre à partir de 52 990 euros, mais que le SUV profite d’une remise qui le fait passer à 43 370 euros.

De son côté, la Mustang thermique, qui est uniquement disponible avec un V8 5.0 litres chez nous, affiche un ticket d’entrée à partir de 59 300 euros. Elle est donc nettement plus onéreuse que le Mach-E. D’autant plus qu’elle doit également faire face à un malus particulièrement élevé de 60 000 euros. Ce qui donne un total de 119 300 euros une fois la taxe comprise. Sans parler des frais de carburant, avec une consommation moyenne homologuée de 12 l/100 km.

Il faut savoir que la Ford Mustang Mach-E n’est quant à elle plus éligible au bonus écologique de 4 000 euros, et qu’elle ne figure donc pas sur la liste publiée par le gouvernement en début d’année. Enfin, n’oublions pas que la Mustang Mach-E sera très prochainement rejointe par l’Explorer, une autre voiture électrique moins sportive mais moins onéreuse, d’autant plus qu’elle sera éligible au bonus en France.