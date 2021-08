La future montre Wear OS 3 de Fossil se dévoile avant l’heure

Le site WinFuture a mis la main sur les rendus et les caractéristiques de la prochaine montre connectée de Fossil, la Fossil Gen 6.

Alors que Samsung a présenté la semaine dernière les premières montres connectées sous Wear OS 3 du marché, les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic, d’autres constructeurs s’activent aussi en coulisse pour lancer leurs propres modèles. C’est notamment le cas de Fossil qui pourrait lancer très prochainement sa Fossil Gen 6.

Le site allemand WinFuture a en effet pu mettre la main sur plusieurs rendus marketing, mais aussi les caractéristiques de la Fossil Gen 6 suite à une publication un peu trop tôt sur la version allemande d’Amazon. D’après les informations découvertes par le site allemand, la future montre connectée de Fossil serait équipée d’un écran Oled de 1,28 pouce de diamètre avec une définition de 416 x 416 pixels, soit une densité de 325 pixels par pouce.

Le plus intéressant concernant cette nouvelle montre connectée serait néanmoins son processeur. Elle serait en effet équipée de la dernière puce de Qualcomm pour les montres connectées, le Snapdragon Wear 4100+. Pour rappel, si Qualcomm avait lancé son Snapdragon Wear 4100+ en juin 2020, Fossil était resté cantonné à la version précédente de la puce, le Snapdragon Wear 3300.

Or, il semble que celle-ci ne soit pas capable de faire tourner Wear OS 3, la dernière mouture du système d’exploitation de Google. L’utilisation d’une puce plus récente devrait ainsi permettre d’embarquer le nouvel OS — issu de la collaboration entre Samsung et Google — directement sur la montre, ou au moins de la mettre à jour rapidement après son lancement.

Un suivi d’activités plutôt complet

Concernant les mesures de santé et le suivi sportif, la Fossil Gen 6 embarquerait un capteur de rythme cardiaque et de saturation en oxygène du sang ainsi qu’un GPS. Elle devrait également être capable de mesurer le nombre de pas ou la qualité du sommeil.

À propos de l’autonomie, WinFuture rapporte que la future montre de Fossil profiterait de 24 heures d’utilisation en continu, avec un mode économie d’énergie qui irait jusqu’à plusieurs jours. Pour la recharge, il faudrait compter sur une heure pour une charge complète, et sur 30 minutes pour récupérer 80 % de batterie.

La Fossil Gen 6 serait proposée en deux formats : 42 ou 44 mm avec une différence surtout esthétique — le modèle 44 mm profiterait d’un bracelet plus fin et d’une couronne moins large. Selon WinFuture, la montre devrait être lancée le 27 septembre prochain avec un prix de départ de 299 ou de 329 euros selon la version.