Garmin ajoute enfin de beaux écrans à ses deux meilleures montres pour la course à pied

Garmin a dévoilé officiellement ses nouvelles montres connectées destinées à la course à pied et au triathlon, les Forerunner 265 et Forerunner 965. Elles profitent désormais d'un écran Amoled.

Les rumeurs avaient vu juste. Comme on pouvait s’y attendre, Garmin a dévoilé, ce jeudi, deux nouvelles montres connectées pour le sport, les nouvelles Garmin Forerunner 265 et Garmin Foreunner 965.

Ces deux nouvelles montres sont annoncées moins d’un an après la commercialisation des précédents modèles, les Forerunner 255 et Forerunner 955. Un laps de temps relativement court dans le planning de Garmin, puisqu’il avait fallu patienter trois ans entre la Forerunner 245, lancée en 2019, et la Forerunner 255 de 2022. Logiquement, compte tenu du temps plutôt limité entre les deux modèles, les changements sont plutôt restreints.

Des écrans plus lumineux et plus définis

En fait, la principale différence apportée à cette nouvelle génération de montre connectée réside dans l’écran embarqué sur les Forerunner 265 et Forerunner 965. En lieu et place de l’écran MIP transflectif utilisé jusqu’à présent sur la gamme Forerunner, Garmin a intégré cette fois des écrans Amoled sur ses deux montres connectées. Une technologie qui présente des avantages comme des défauts pour des montres de sport.

Pour les avantages, l’Amoled va permettre un affichage plus défini, avec une définition de 416 x 416 pixels pour la Forerunner 265 (320 pixels par pouce), de 360 x 360 pixels pour la Forerunner 265S (327 ppp) et de 454 x 454 pixels pour la Forerunner 965 (324 ppp).

À titre de comparaison, la Forerunner 255 était limitée à une densité de 200 pixels par pouce. De son côté, la Garmin Epix Gen 2, elle aussi dotée d’un écran Amoled, mais sur un positionnement plus haut de gamme encore, profite d’une résolution de 320 ppp. Outre cette définition, l’Amoled permet également de profiter d’un affichage bien plus contrasté, avec des noirs profonds et des couleurs plus vives.

Cependant, de nombreux sportifs préfèrent la technologie MIP transflectif pour deux raisons. D’abord, l’écran peut être lisible, même en plein soleil, sans nécessiter de rétroéclairage. Ensuite, cette technologie est beaucoup moins consommatrice en ressources et permet généralement une bien meilleure autonomie. Garmin assure cependant que la dalle utilisée pour ses nouvelles Forerunner 265 et 965 est « ultra lumineuse », sans toutefois donner de mesure de luminosité.

Des fonctions taillées pour le sport

En plus de cet écran Amoled, les deux nouvelles montres de Garmin peuvent également s’utiliser au tactile, en plus des cinq traditionnels boutons physiques du constructeur américain. Une fonction qui était déjà présente sur la Forerunner 955, mais pas sur la Forerunner 255.

Bien évidemment, les deux montres profitent de l’ensemble des fonctionnalités proposées sur les modèles précédents. Elles vont permettre de mesurer la fréquence cardiaque en exercice, la SpO2 au repos, d’estimer votre niveau de forme avec Body Battery, de suivre votre parcours avec un GPS double-fréquence compatible multi-GNSS, d’estimer votre puissance de course en watts, d’évaluer votre score de « training readiness » (ou préparation à l’entraînement, jusqu’alors réservée à la gamme Forerunner 9) ou de mesurer votre variabilité de fréquence cardiaque.

Elles peuvent également profiter de nouvelles mesures directement au poignet, sans nécessité de capteur à fixer à sa chaussure de course ou de ceinture abdominale, comme le temps de contact au sol. Les deux montres profitent par ailleurs de quelques fonctions en dehors du sport, comme la réception de notifications au poignet, le paiement sans contact via Garmin Pay ou la possibilité d’installer quelques applications tierces.

Une Forerunner 965 avec une plus grosse batterie et un mode Stamina

Comme c’était déjà le cas précédemment sur les gammes Forerunner 9 et Forerunner 2, on va cependant trouver quelques différences entre les deux nouveaux modèles.

Contrairement à la Garmin Forerunner 265, la nouvelle Forerunner 965 profite ainsi de l’affichage de la cartographie et de la fonction Stamina — pour évaluer vos réserves d’énergie pendant l’effort. La Forerunner 965 profite par ailleurs d’un stockage de 32 Go, contre 8 Go pour la Forerunner 265. Rappelons que, jusqu’à présent, seule la Forerunner 255 Music permettait de stocker des fichiers musicaux. C’est désormais le cas pour l’ensemble de la gamme.

Concernant l’autonomie, Garmin annonce jusqu’à 13 jours pour la Forerunner 265 (20h en suivi GPS), 15 jours pour la Forerunner 265S (24 heures en suivi GPS) et 23 jours pour la Forerunner 965 (31 heures en suivi GPS).

La Garmin Forerunner 265, de 46 mm, est proposée au prix de 499,99 euros, tout comme la version 42 mm — la Forerunner 265S. De son côté, la Garmin Forerunner 965, un peu plus grande — 47 mm — sera proposé à 649,99 euros.

Nos confrères de Numerama lancent Watt Else, leur newsletter dédiée à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici pour être certain de recevoir le premier numéro !