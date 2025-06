Ce bracelet sans écran de Garmin pourrait bien changer vos nuits

Le premier bracelet connecté sans écran de Garmin semble peu à peu se confirmer avec la publication de nouvelles informations. Baptisé Garmin Index Sleep Monitor, il devrait être pensé avant tout pour le suivi du sommeil.

Le bracelet Whoop 4.0 pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Il y a quelques jours, on apprenait de la part du blog The5kRunner que Garmin aurait dans ses cartons un nouveau type d’appareil : un bracelet connecté sans écran, sur le même principe que les modèles de Whoop.

Pour aller plus loin

Quelle montre connectée Garmin choisir ? Notre sélection des meilleurs modèles

Ce dimanche, de nouvelles informations publiées par le site Fitness Tracker Test permettent d’en apprendre davantage sur ce nouvel appareil qui pourrait être lancé sous le nom de « Garmin Index Sleep Monitor ».

Dépassez l’ordinaire : la HUAWEI WATCH FIT 4 Pro est conçue pour relever tous les défis Cette montre ultra-fine et légère en titane et verre saphir permet une analyse professionnelle des sports d’extérieurs : cartes de golf intégrées, suivi d’itinéraires pour les sports nautiques, cartes de contour hors ligne pour le trail… Le tout jusqu’à 10 jours d’autonomie.

La première chose à savoir concerne le type de mesures étudiées par ce bracelet. Contrairement à un appareil comme le Whoop 5.0 ou une montre Garmin, il ne s’agirait pas d’un appareil conçu pour être porté toute la journée, y compris durant l’activité sportive. Comme son nom l’indique, le Garmin Index Sleep Monitor devrait être pensé spécifiquement pour suivre plus précisément le sommeil des utilisateurs.

Un bracelet essentiellement conçu pour le suivi de sommeil

D’après les informations de Fitness Tracker Test, voici les mesures qui devraient être proposées par l’appareil :

Score de sommeil

Durée du sommeil

Phases de sommeil

Fréquence cardiaque / fréquence cardiaque au repos

Saturation en oxygène sanguin (SpO2)

Fréquence respiratoire

Body Battery

Température cutanée

Santé féminine

Alarme / réveil intelligent

On a ici affaire à des fonctions et mesures déjà proposées sur les montres de sport de Garmin. Seulement, les montres peuvent parfois être gênantes à porter durant la nuit pour certains utilisateurs. Le Garmin Index Sleep Monitor est censé être plus confortable, et surtout plus précis, en raison de son positionnement au niveau du biceps, sans être gêné par les os du poignet. Le capteur devrait par ailleurs être positionné à l’intérieur du brassard en velcro pour plus de confort et moins de gêne durant la nuit.

Un bracelet « Index » intégré à la gamme santé de Garmin

Enfin, le nom de l’appareil, Index Sleep Monitor, le positionnerait dans la gamme santé de Garmin, aux côtés de la balance connectée Index S2 et du tensiomètre Index BPM.

On devrait en savoir plus sur ce bracelet dédié au suivi de sommeil dans les prochaines semaines, avec une sortie attendue d’ici la fin de l’été. Pour le prix, Fitness Tracker Test table de son côté sur un tarif de 170 euros. Bien évidemment, ces informations restent à prendre avec précaution tant que l’appareil n’a pas encore été annoncé officiellement.