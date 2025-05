Garmin préparerait un bracelet surprenant : oubliez l’écran, misez sur l’essentiel

D’après les informations du site The5Krunner, Garmin lancerait très prochainement un nouveau bracelet connecté sans écran. Un secteur pour lequel le patron de la marque a par ailleurs fait part de son intérêt.

Le Whoop 4.0 au poignet, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Si les montres connectées, et notamment les montres sportives ont le vent en poupe, ce format est parfois jugé gênant par certains utilisateurs, notamment dans le cadre du suivi du sommeil.

Il semble que Garmin en ait pris conscience et travaille au lancement d’un tout nouveau type de produit pour la marque, un bracelet connecté sans écran.

En effet, selon les informations obtenues par le site The5kRunner, Garmin pourrait lancer très bientôt un appareil de ce type. Celui-ci serait conçu pour être confortable, avec un système de boucle pour l’ajuster au mieux et ne disposerait d’aucun écran, contrairement à une montre Garmin. Toujours selon le site Internet, le bracelet aurait droit à une alarme par vibration, à des contrôles par tapotement et à des LED pour indiquer le niveau de batterie.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Surtout, le bracelet de Garmin serait conçu pour être porté la nuit, afin de suivre de manière précise le sommeil de l’utilisateur. Il faut dire que de nombreuses personnes sont freinées par le port de leur montre la nuit, à l’instar de certains athlètes qui optent de plus en plus pour des brassards ou des bagues connectées pour évaluer leur récupération. Selon The5kRunner, le bracelet serait par ailleurs optimisé pour un port non pas au poignet, mais au niveau du biceps, pour une meilleure analyse de la fréquence cardiaque.

Garmin a confirmé vouloir proposer ce type d’appareils

En parallèle de cette fuite, le patron de Garmin, Cliff Pemble, a accordé une interview à la newsletter Pulse du site Weareable. L’occasion de faire part de son intérêt pour ce type de produits :

Il y a certainement une notion préconçue selon laquelle les gens aiment avoir un écran, mais certaines personnes ont des préférences différentes et nous voulons leur proposer quelque chose. Nous n’avons encore rien dans ce domaine pour l’instant, mais nous sommes très intéressés et vous pourrez voir ce qu’on développe à l’avenir avec différents types de formats et de style.

Ce type de bracelet sans écran et donc sans distraction a pris son essor, surtout avec la marque américaine Whoop, qui a dévoilé récemment son dernier modèle, le Whoop 5.0. Polar a également lancé un appareil similaire, le Polar 360, même s’il se destine avant tout aux entreprises qui souhaiteraient en équiper leurs collaborateurs.

Le bracelet connecté Polar 360 // Source : Polar

D’après les informations de The5kRunner, le bracelet de Garmin pourrait être lancé dans les prochains mois, avec une date d’officialisation attendue au plus tard pour le mois d’août.