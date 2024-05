Très compact, très puissant et très bien équipé : le nouveau vélo électrique Momentum donne envie, mais il y a un hic

Momentum, sous-marque urbaine du n° 1 du vélo Giant, a récemment lancé un tout nouveau vélo électrique répondant au nom de Compakt E+. Sa particularité ? Son aspect compact, sans pour autant lésiner sur l’équipement. Un seul problème saute cependant aux yeux : son prix.

En septembre 2023, le géant taïwanais Giant – l’actuel n°1 du vélo dont les ventes se sont effondrées ces derniers temps – a lancé une toute nouvelle marque urbaine en France : Momentum, fort de deux vélos électriques pour ses débuts. Nous avions d’ailleurs pris en main le longtail PakYak E+ et le modèle plus fitness Voya E+, ensuite testé en profondeur par nos soins.

Moins d’un an plus tard, Momentum renforce son catalogue et accueille le Compakt E+, découvre-t-on dans une vidéo YouTube de présentation. Comme son nom l’indique, ce modèle joue sur des dimensions réduites pour être le plus compact possible. L’idée : rendre vos déplacements urbains encore plus pratiques.

Très bien équipé

Aussi compact qu’il puisse être, le Compakt E+ n’en reste pas moins très bien équipé. De série, il embarque des garde-boue, un feu avant et arrière, une béquille centrale et un porte-bagages arrière compatible MIK HD. Classique, mais très efficace. Ajoutez à cela un écran LED en couleur pour notamment gérer les 5 niveaux d’assistance et une prise USB-C de 10 W pour recharger son téléphone.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Du côté de la motorisation, Momentum a fait appel à Yamaha et son moteur SyncDrive Sport² d’un couple de 75 Nm. Un couple amplement suffisant pour se déplacer en ville et affronter diverses typologies de terrain. À cela est associée une batterie EnergyPak Compact 500 fournissant une autonomie de 45 à 180 km selon le mode d’assistance.

On ne boude pas notre plaisir de découvrir un moyeu à vitesses intégrées Shimano Nexus 5, associée à une courroie en carbone. Changer les vitesses dans n’importe quelle circonstance est toujours hyper pratique en ville, quand la courroie vous garantit une fiabilité sur le long terme et un entretien minime.

Une charge rapide

L’aspect sécurité est assuré par des freins à disque hydrauliques Tektro HD-M285 (disque de 180 mm à l’avant, 160 mm à l’arrière) rassurants sur le papier. On peut en revanche tiquer sur l’absence de fourche suspendue, compensée par des pneus Schwalbe Super MotoX d’une largeur de 62 mm. De quoi apporter un minimum de confort, donc.

Source : Momentum Source : Momentum Source : Momentum

Pour terminer, on apprécie la présence d’un chargeur rapide 4A qui permet de retrouver 80 % d’énergie en l’espace de 3h (5h pour une charge complète).

Un prix qui pique

Le Momentum Compakt E+ a néanmoins un défaut notable à nos yeux : son prix de 4000 euros paraît trop élevé, malgré son aspect compact qui a bien des avantages et qui peut donner envie. Ce vélo électrique est disponible en une taille unique (145 et 190 cm) en coloris Cold Night ou Shale Green. Plusieurs accessoires disponibles en option (porte-bagage avant, rails latéraux) peuvent être ajoutés sur le vélo pour renforcer sa polyvalence.