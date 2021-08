Avec Android 12, les notifications seront moins intrusives dans vos jeux et vidéos

Android 12 s’attaque aux fenêtres de notification lorsque le mode paysage est activé : elles seront centrales, plus compactes et moins intrusives. Cela aura le mérite de moins gêner l’utilisateur pendant une session de jeux vidéo ou un visionnage de contenu.

Au compte-gouttes, Android 12 continue de nous délivrer ses futures nouveautés. La prochaine version de l’OS mobile vous permettra par exemple de contrôler un smartphone avec votre visage, ou bien de tapoter à deux reprises sur le dos du téléphone pour déclencher une action.

Ce ne sont ici que deux nouveautés parmi tant d’autres, auxquelles vient s’ajouter une autre petite fonction repérée par Android Police et 9to5Google. Cela concerne les fenêtres de notification lorsque votre appareil mobile est positionné en mode paysage. Auparavant, ladite fenêtre occupait toute la largeur de l’écran. Ce ne sera plus le cas.

Plus compacte et centrale

En se rétrécissant sur les côtés, la fenêtre de notification va en effet devenir plus compacte et plus discrète. Elle devient également centrale. Comme le soulève 9to5Google, cela a pour conséquence de réduire le nombre de réponses intelligentes. Certains éléments sont également coupés par le pop-up. Ici, Google n’a qu’à corriger le tir.

De son côté, Android Police ne rencontre pas ce problème et fait face à un résultat dans l’ensemble très propre. Et dans l’idée, cette nouveauté peut avoir une certaine valeur ajoutée pour l’expérience utilisateur.

Si vous êtes en mode paysage, c’est que vous avez probablement envie de profiter de toute la taille de votre écran pour regarder du contenu ou jouer à un jeu vidéo, par exemple. Ici, une fenêtre de notification réduite se montrerait alors moins intrusive et envahissante.