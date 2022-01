Google Pixel Watch : sa date de présentation prédite par un leaker, mais prudence

Jon Prosser retente sa chance et mise sur le mois de mai quant à la présentation officielle de la Google Pixel Watch. Mois durant lequel le géant de Mountain View tient sa traditionnelle Google I/O.

Voilà déjà plusieurs années que de nombreuses rumeurs circulent sur les intentions de Google sur le marché des montres connectées. L’entreprise californienne a certes développé son propre système d’exploitation – Android Wear, depuis devenu Wear OS – pour smartwatch, mais n’a toujours pas sorti de produit physique à son nom.

En 2021, les bruits de couloirs et autres indiscrétions se sont multipliés : Google s’activerait en coulisses pour introduire sa toute première tocante connectée dans un avenir proche. Un certain Jon Prosser, leaker en herbe, misait même sur la fin d’année pour découvrir en chair et en os ce nouveau produit technologique.

Manque de chance, ou plus simplement mauvais pronostiqueur comme il l’a démontré à plusieurs reprises, Jon Prosser n’a pas croisé l’ombre d’une Pixel Watch l’an passé. L’intéressé ne se débine pas et remet le couvert en ce mois de janvier 2022 avec une nouvelle prédiction extrêmement précise.

Dans un message publié sur Twitter, il croit savoir que Google prévoit d’introduire sa Pixel Watch le mardi 26 mai. Il n’est plus ici question d’une période estimée, mais bel et bien d’une date spécifique qui nous met d’ailleurs la puce à l’oreille quant aux intentions de l’entreprise.

Pixel Watch 👇

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022