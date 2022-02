Avec Android 13, transférer de l’audio vers un autre appareil pourrait devenir un jeu d’enfant

On commence à avoir une idée des premiers changements qu'apportera Android 13. Focus sur l'audio.

Trois nouveautés d’Android 13 devraient concerner les fans d’audio, nous apprend le blog du journaliste Mishaal Rahman. À commencer par son nouveau lecteur de média, qui est d’ores et déjà visible dans la Developer Preview 1.

Celui-ci devrait légèrement s’étaler, proposer une véritable barre de lecture et mettre davantage en valeur le bouton play.

Le lecteur sur Android 12. // Source : Mishaal Rahman Le lecteur sur Android 13. // Source : Mishaal Rahman

On constate aussi que la couverture de l’album ou du titre n’est plus visible. À voir si Google maintient ce choix dans les prochaines mises à jour ou non.

Changement d’appareils facilité

Nous l’avions déjà évoqué, la fenêtre qui permet de changer de source audio va bénéficier d’une refonte. Le nouveau design est d’ores et déjà disponible dans le DP1.

Android 12. // Source : Mishaal Rahman Android 13 // Source : Mishaal Rahman

En lieu et place du fouillis précédent, Android 13 propose une barre généreuse pour gérer le volume sonore de l’appareil en train de jouer de la musique. Il devrait aussi être plus simple de savoir d’un coup d’œil quel appareil est celui en train de diffuser.

Sur Android 13, le « media tap to transfer » pourrait ressembler à cela. // Source : Mishaal Rahman Sur Android 13, le « media tap to transfer » pourrait ressembler à cela. // Source : Mishaal Rahman

Dernière amélioration, mais pas des moindres, Google ajouterait une fonctionnalité permettant de transférer un flux audio à un appareil (une enceinte, un téléviseur, etc.) juste en approchant son smartphone. Un peu comme le handoff audio que les utilisateurs d’iPhone connaissent bien. Une fois suffisamment proche, un message devrait s’afficher pour vous proposer de transférer l’audio. Pour l’heure, cette fonctionnalité n’est pas visible directement dans la DP1 d’Android 13.

