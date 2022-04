Google Pixel Watch : une énième fuite en dévoile plus sur son autonomie

Les fuites au sujet de la Google Pixel Watch n’en finissent plus. Cette fois-ci, c’est la capacité de sa batterie qui a filtré, nous donnant une potentielle idée de sa future autonomie.

Va-t-on tout connaître de la Pixel Watch avant sa probable présentation à la Google I/O, les 11 et 12 mai prochains ? Difficile à dire, mais on est bien parti. Récemment par exemple, des indiscrétions nous ont donné une idée de son futur prix et des capteurs que la montre connectée pourrait embarquer.

Aussi, une certification auprès de la FCC tend à penser qu’un total de trois modèles seraient dans les starting-blocks. Sans parler de tous les autres bruits de couloirs que nous avons regroupés dans un dossier dédié. Et cette fois-ci, c’est au tour de la batterie d’être dans le viseur médiatique de la presse spécialisée.

Batterie de 300 mAh

Une source aurait en effet indiqué à 9to5Google la capacité de l’accumulateur à laquelle il faudrait s’attendre : 300 mAh. Il est difficile au premier abord de se faire une idée concrète de sa future autonomie. Mais le petit jeu des comparaisons avec la Galaxy Watch 4 notamment pourrait nous donner une première tendance.

Pour rappel, la Google Pixel Watch pourrait embarquer un processeur Exynos de Samsung. Le W920 est parfois citée pour être l’heureux élu, soit la même puce que la Galaxy Watch 4. Cette dernière, équipée d’une batterie 361 mAh en version 44 mm, a pu tenir environ deux jours avant de passer par la case recharge, selon notre test.

Pas plus de 2 jours d’utilisation ?

Il existe également une version 40 mm cette fois-ci boostée par un accumulateur de 247 mAh. D’après les essais de 9to5Google, ce modèle tient environ 24 heures. On peut donc tabler, à la louche et avec un minimum de précaution, autour d’une d’autonomie avoisinant la grosse journée d’utilisation concernant la Pixel Watch.

D’autant plus que Wear OS 3, le futur système d’exploitation de la montre, est exigeant en ressources : pour les smartwatch qui l’utilisent, il est généralement difficile de dépasser les deux jours d’autonomie. Cela donne une idée de ce à quoi il faudrait s’attendre avec la Google Pixel Watch.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.