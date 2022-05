Pixel Watch : vous pourrez utiliser la montre de Google même sans smartphone

Une certification de la Pixel Watch par la FCC montre que la montre sera proposée en version 4G pour l'utiliser sans avoir son smartphone avec soi.

Si les rumeurs autour de la Pixel Watch étaient déjà présentes avant sa confirmation par Google, elles ne se sont pas arrêtées après son officialisation. Il faut dire que la montre, dont la sortie est attendue à l’automne prochain, réserve son lot de surprise et le constructeur n’a pas encore dévoilé toutes ses caractéristiques techniques.

Logiquement, la certification de la montre connectée de Google par la FCC — la commission américaine en charge des communications — nous permet donc d’en apprendre davantage sur la fiche technique de la Google Pixel Watch. Comme le rapporte le site 9to5Google, la toquante numérique a en effet été certifiée le 11 mai dernier par l’autorité américaine. L’occasion d’en apprendre davantage à son sujet.

On peut ainsi découvrir qu’en plus de la communication par Bluetooth et Wi-Fi, la Google Pixel Watch sera déclinée en version 4G pour deux de ses versions. Aux États-Unis, elles pourront compter sur les bandes 4G B5, B7 et B26 pour un modèle, et B2, B4, B5, B12, B13, B17, B25, B26, B66 et B71 pour le second. Rappelons qu’en France, la 4G utilise les bandes de fréquences B1, B3, B7, B20 et B28. Le premier de ces deux modèles semble donc être le plus à même de permettre une compatibilité 4G de la Pixel Watch sur le territoire français grâce à sa compatibilité B7 (2600 MHz).

Rappelons que la compatibilité 4G peut permettre de prendre des appels ou d’écouter de la musique en streaming même sans avoir son smartphone avec soi. Un usage bien pratique par exemple pour aller courir avec seulement sa montre et une paire d’écouteurs.

Un chargeur avec une prise USB-C

La même certification de la FCC indique que la montre sera fournie avec un câble de recharge USB-C fabriqué par le fournisseur Compal. Concrètement, si l’un des bouts du câble devrait intégrer un système de recharge magnétique, l’autre ne profiterait pas d’une prise USB-A, mais de la connectique USB-C. Un choix de connectique qui devrait pousser à utiliser un chargeur de smartphone compatible USB-C ou un ordinateur portable profitant de cette connectique. Notons également que Compal est un fournisseur déjà bien connu des utilisateurs d’Apple Watch puisqu’il s’agit du principal producteur des montres connectées d’Apple.

Pour l’heure, on ignore toujours les caractéristiques précises de la Google Pixel Watch. Certaines informations récentes suggèrent que la montre sera équipée d’une ancienne puce de Samsung, l’Exynos 9110, accompagnée d’un second co-processeur. Elle pourrait aussi profiter de 32 Go de stockage et d’une RAM inédite sur une montre connectée.

Il faudra encore patienter jusqu’au lancement de la montre avant d’en découvrir tous ses secrets. Pour rappel, la Google Pixel Watch sera lancée à l’automne, en même temps que les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.