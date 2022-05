Google Pixel Watch : rassurez-vous, son vieux processeur ne serait pas tout seul

Le site 9to5Google a obtenu de nouvelles informations sur la Google Pixel Watch. De quoi en apprendre davantage sur ses caractéristiques et l'existence d'un deuxième processeur.

Ce mois-ci, Google a enfin mis fin au suspense en confirmant l’existence de sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch, conçue en partenariat avec Fitbit. Si la firme de Mountain View a bien confirmé son existence, dévoilé quelques informations et révélé son design, elle a cependant été relativement avare en informations techniques.

Il faut dire que la Google Pixel Watch 7 ne sera pas lancée officiellement avant l’automne prochain, en même temps que les Google Pixel 7 et Google Pixel 7 Pro. D’ici là, Google compte bien dévoiler au compte goûte certaines informations, avant une présentation en bonne et due forme à la rentrée.

C’était sans compter sur les indiscrétions de 9to5Google. Dans un article mis en ligne ce vendredi, le site spécialisé dans l’actualité de Google a en effet dévoilé certaines caractéristiques attendues sur la Google Pixel Watch. De quoi non seulement confirmer que la montre de Google embarquera bel et bien la puce Exynos 9110 — la même qui alimentait les Samsung Galaxy Watch, Galaxy Watch Active 2 et Galaxy Watch 3 — mais également de livrer davantage d’informations sur les autres caractéristiques de la toquante. D’après les nouvelles informations de 9to5Google, la Pixel Watch profiterait d’un deuxième processeur, en plus de l’Exynos 9110. Celui-ci servirait à gérer certaines tâches directement, sans qu’elles ne soient traitées par le processeur de Samsung.

32 Go de stockage et une mémoire RAM inédite sur une montre connectée

Du côté de la mémoire, on peut s’attendre à un stockage conséquent sur la Pixel Watch avec jusqu’à 32 Go. De quoi permettre aux utilisateurs de télécharger de nombreux fichiers sur leur montre et notamment de la musique via YouTube Music. La RAM serait également présente en force et, d’après 9to5Google, on retrouverait « plus de RAM que sur n’importe quelle montre connectée actuelle ». Le site américain rappelle que la RAM permet généralement de résoudre bien des soucis de performance sur les montres Wear OS.

Dernier point abordé par 9to5Google : les mesures de santé. Le site spécialisé fait un parallèle entre le capteur cardiofréquencemètre de la Pixel Watch et ceux des Fitbit Charge 5 et Fitbit Luxe de sa filiale. On retrouverait en effet un design identique. De quoi confirmer que la Google Pixel Watch permettrait non seulement de mesurer la fréquence cardiaque, mais également la saturation en oxygène dans le sang et même l’électrocardiogramme.

Il faudra cependant patienter pour avoir une confirmation de toutes ces informations. La Google Pixel Watch doit en effet être lancée à l’automne et devrait donc être présentée en détail à la rentrée prochaine.

https://www.frandroid.com/marques/google/1167637_google-pixel-watch-design-prix-date-de-lancement-tout-ce-quon-sait-sur-la-montre-connectee-de-google

