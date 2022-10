Pixel Watch : Amazon a mis en vente la montre par erreur, révélant les derniers détails

Grâce à Amazon, on sait désormais tout ou presque de la Google Pixel Watch avant sa présentation.

Google va présenter de nouveaux produits le 6 octobre 2022, dans quelques jours désormais. On attend notamment la présentation de la Google Pixel Watch, la montre développée avec les équipes de Fitbit. Malheureusement pour Google, et malgré une présentation du design dès le mois de mai pour prendre de court les fuites, cela n’a pas empêché Amazon de gaffer.

C’est Onleaks qui a pu repérer cette erreur : pendant quelques minutes, Amazon a mis en ligne les précommandes pour la Pixel Watch, dévoilant ainsi les images promotionnelles du produit. On y découvre notamment les différents bracelets prévus par Google.

Images et prix de la Google Pixel Watch

Sans surprise, Google a prévu des bracelets en silicone pour les modèles de base. En montant en gamme, on trouve des bracelets en tissu et en cuir avec des systèmes de fermeture plus premium. Ironiquement, plus on avance dans les modèles, moins Google semble déterminer à nous laisser le choix de coloris.

Sur les images suivantes, on peut découvrir certaines fonctions logicielles attendues et développées par Fitbit. On a notamment l’ECG et les fonctions d’appairage et de SOS avec les appareils Google Pixel.

Enfin Amazon confirme un prix de 356,79 euros, très proches des 379 euros attendus. Google proposerait donc un tarif plus agressif que celui d’Apple et son Apple Watch Series 8. Google semble avoir décidé d’absorber la différence de taux de change en euros avec le dollar, contrairement à d’autres marques.

