Google Pixel Watch : son prix fuite en euros, la montre s’attaquerait à l’Apple Watch

Selon les informations du journaliste allemand Roland Quandt, le tarif de la Pixel Watch en Europe avoisinerait les 400 euros.

Attendue cet automne aux côtés des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la toute première montre connectée de Google, aussi connue sous le nom de Pixel Watch, n’a plus beaucoup de secrets à révéler. En effet, la liste de fuites et autres discrétions s’est considérablement allongée au cours des derniers mois.

Jeudi 29 septembre, le journaliste allemand Roland Quandt du site WinFuture a en effet partagé sur Twitter le tarif attendu de la Pixel Watch non seulement en Grande-Bretagne, mais également sur le continent européen.

Which means 379 Euro for mainland.

And very likely 419 Euro for the 4G model. — Roland Quandt (@rquandt) September 29, 2022

« Prix public conseillé de la Google Pixel Watch Wi-Fi en Grande-Bretagne : 339 livres. Ce qui signifie 379 euros pour le continent. Et très probablement 419 euros pour le modèle 4G », indique-t-il.

Ces informations corroborent les prix déjà dévoilés fin août par le site américain 9to5Google – qui citait alors une source proche du dossier. Dans sa version dite LTE, la Pixel Watch pourrait s’arracher au prix de 399 dollars aux États-Unis. On remarque néanmoins que les prix annoncés par Roland Quandt semblent donc plus intéressants en euros qu’on aurait pu le penser initialement. En effet, en raison des prix annoncés hors taxe outre-Atlantique, on aurait pu penser que la Pixel Watch 4G serait lancé en Europe autour de 480 euros.

Une tendance qui se confirme

Il n’empêche, cela nous donnerait une idée globale de son positionnement tarifaire. Par ailleurs, une autre déclinaison plus abordable pourrait aussi être de la partie. Récemment, une certification de la FCC américaine faisait référence à trois appareils, qui pourraient avoir droit à divers types de connectivité.

Dans tous les cas, cette fourchette tarifaire rejoint celle évoquée par le leaker Yogesh Brar en avril 2022 – entre 300 et 400 dollars, selon lui.

Cette Pixel Watch se positionnerait alors entre certains produits de Samsung et Apple. Outre-Atlantique, la Galaxy Watch 5 Pro est par exemple vendue 449 ou 499 dollars dans sa version classique et cellulaire, respectivement, lorsque la Galaxy Watch 5 atteint les 279 et 329 dollars, là aussi dans les configurations susmentionnées pour le modèle 40 mm.

Une version LTE au-dessus des 400 euros

À titre de comparaison, en France, l’Apple Watch Series 8 montre est disponible au prix de 499 euros minimum (619 euros en cellulaire), contre 469 euros pour la Galaxy Watch 5 Pro (519 euros en cellulaire) et 299 euros pour la Galaxy Watch 5 40 mm (349 euros en cellulaire). Rappelons par ailleurs que les deux autres montres connectées d’Apple, SE et Ultra sont proposées entre 299 euros pour la Watch SE et 999 euros pour la Watch Ultra.

La Google Pixel Watch sera dévoilée la semaine prochaine, à l’occasion de l’événement Made by Google, le jeudi 6 octobre.

