Google Pixel Watch : les principales fonctions dévoilées dans une pub… avant son annonce

Alors que la Pixel Watch n'est pas encore présentée officiellement par Google, une publicité vidéo mise en ligne par le leaker SnopyTech permet d'en savoir plus sur la « smartwatch » de la firme.

Plus que trois jours avant la présentation officielle de la toute première montre connectée de Google. Après avoir été confirmé au printemps par le constructeur, c’est jeudi 6 octobre que la firme devrait dévoiler officiellement et en détail sa toute première toquante numérique, la Google Pixel Watch.

Néanmoins, comme à son habitude, Google a bien du mal à empêcher les différentes fuites avant même la présentation. Comme c’est également le cas avec les nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro, la Google Pixel Watch fait l’objet, ces derniers jours, de leaks de plus en plus nombreux.

Dimanche 2 octobre, c’est le leaker Snoopy Tech qui a mis en ligne sur Twitter ce qui semble être une vidéo promotionnelle de la nouvelle Google Pixel Watch.

Si la montre a déjà été dévoilée au printemps, mais aussi à la rentrée, avec une première vidéo de Google, cette publicité parait mettre en avant plusieurs fonctionnalités de la montre connectée. On peut certes y découvrir la couronne rotative et l’aspect bord à bord du verre protégeant l’écran, mais pareillement les fonctionnalités liées au suivi d’entraînement sportif, comme le suivi de la fréquence cardiaque ou les minutes de zones actives — développées en partenariat avec Fitbit. La vidéo montre en outre le fonctionnement avec Google Maps pour trouver facilement sa direction, le paiement sans contact ou la fonction pour prendre des appels directement au poignet. La Google Pixel Watch serait également, sans surprise, compatible avec Google Assistant, notamment pour éteindre ou allumer les lumières.

Trois coloris disponibles pour la Pixel Watch

La vidéo mise en ligne par SnoopyTech indique aussi que la Google Pixel Watch sera disponible en trois finitions. On peut s’attendre à un coloris noir qui devrait être présenté, mais pas nécessairement disponible dans tous les pays.

SnoopyTech précise dans un second tweet, que les bracelets en métal arriveront dans un second temps. Ce week-end, c’est Amazon qui a fait une boulette en publiant, avant l’heure, la page produit de la Google Pixel Watch. De quoi permettre de découvrir les différents bracelets qui devraient être disponibles avec la montre, mais aussi le prix attendu de 356,79 euros outre-Rhin.

On en saura davantage sur la Google Pixel Watch lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu jeudi 6 octobre à 16 h, heure de Paris, en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.