La Pixel Watch existe aussi en noir mat, mais on ne pourra peut-être pas en profiter

Google confirme l'existence d'une Pixel Watch en noir mat, mais déclare aussi que cette couleur ne sera pas disponible partout. On ne sait pas pour l'instant si le marché français aura droit à ce coloris à quelques jours de la conférence Made by Google.

Le 22 septembre, le géant du web en a dévoilé davantage sur la Pixel Watch dans une vidéo, avec différents coloris de boîtier et de bracelet. On comptait alors de l’argent, de l’or et du noir pour le boîtier et du jaune, du beige, du gris et du noir pour le bracelet. Un boîtier noir qui sera mat, comme l’a confirmé Google Taïwan, sans pour autant que ce coloris soit disponible partout.

Une Pixel Watch noir mat, mais pas pour tout le monde

C’est 9to5Google qui rapporte que la division taïwanaise de Google a confirmé que la Pixel Watch noire utilise un « boîtier en acier inoxydable noir mat ». Bien que Google Taïwan ait déclaré cela, il est aussi précisé que ce coloris n’y sera pas vendu.

Quant au « bracelet sport noir obsidienne » et au « bracelet sport vert citronnelle », on sait qu’ils ne seront pas disponibles partout. Pour 9to5Google donc, « Google ne semble pas stocker les trois couleurs de boîtier de la Pixel Watch dans tous les pays ». Selon le média anglophone, l’acier inoxydable brillant sera le coloris par défaut, suivi par l’or.

Ce coloris sera-t-il disponible en France ?

Sur la page de la Pixel Watch sur le Google Store français, on peut constater que le coloris noir mat est présent sur les visuels. Cependant, il est aussi indiqué que « les coloris disponibles peuvent varier d’une région à l’autre ».

Google France n’a pour le moment ni confirmé ni infirmé la disponibilité de ce coloris en France. Pour en savoir plus, rendez-vous ce jeudi 6 octobre puisqu’aura lieu la conférence Made by Google. Google y présentera en détail ses Pixel 7 et 7 Pro, mais également sa Pixel Watch, très attendue, car il s’agit de la première montre connectée de Google.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.