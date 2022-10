Pixel Watch : voici des photos de la montre déballée avant sa présentation

La Pixel Watch de Google devrait être annoncée ce jeudi 6 octobre, mais elle n'a déjà plus beaucoup de secrets. Un utilisateur de Reddit a posté plusieurs photos de la montre dans son emballage ; de quoi découvrir les derniers éléments inconnus jusque-là.

On connaît déjà beaucoup de choses sur la Pixel Watch de Google, entre son design, son prix ou ses fonctions. Mais pour le moment, elle n’a pas été officiellement présentée et ne le sera que ce jeudi 6 octobre à l’occasion de l’événement Made by Google, où devraient être annoncés également les Pixel 7 et 7 Pro.

La première montre connectée de Google a déjà été déballée par un utilisateur Reddit nommé Suckmyn00dle. Il n’explique pas comment il a réussi à se procurer le produit.

La Pixel Watch déjà déballée : ce qu’on apprend de son unboxing

Hier, cet internaute a publié un message sur Reddit dans lequel il explique avoir mis la main sur une Pixel Watch et donne ses premières impressions : « c’est plus mince que je ne le pensais, ça a l’air sobre, je l’aime vraiment, je ne pouvais pas l’allumer, car je ne voulais pas me faire prendre ». Pas de démarrage donc, mais un unboxing qui dévoile quelques informations. Cocorico, il s’agit a priori d’une boîte d’un pays francophone puisqu’on constate une traduction en français.

La boîte est en réalité plus épaisse que ce que l’on pouvait penser. À l’ouverture, on découvre directement la montre avec le bracelet Active déjà attaché, enroulé autour d’un morceau de carton. Cela ressemble aux emballages de montres traditionnelles, qui reposent habituellement sur un coussin en tissu.

Source : utilisateur Reddit Source : utilisateur Reddit

Au dos de cette boîte, on peut lire que la montre est équipée du Wi-Fi, du Bluetooth, du NFC et d’un GPS. On apprend que pour utiliser certaines fonctionnalités de la montre, il faudra posséder « un téléphone doté d’Android 8.0 ou une version plus récente, un compte Google, un accès à Internet, et/ou l’Assistant Google ainsi qu’un abonnement payant ».

Cet utilisateur a de plus publié une photo avec la Pixel Watch au poignet à côté d’une Apple Watch de 41 mm pour avoir une comparaison entre les deux montres.

Dans la boîte de la Pixel Watch

Au dos du carton d’emballage de la montre, on peut lire « Google Pixel Watch en acier inoxydable argent poli, bracelet sport charbon (bracelets petit et grand), câble de recharge magnétique USB-C. Le petit bracelet convient aux tours de poignets de 130 mm à 175 mm. Le grand bracelet convient aux tours de poignets de 165 mm à 210 mm ». Enfin, le système d’exploitation est Wear OS 3.5 et on peut lire les mentions « Wear OS by Google » ainsi que « Hey Google ».

Source : utilisateur Reddit Source : utilisateur Reddit

Malheureusement, les photos postées ne permettent pas de voir précisément comment est conçu le support de recharge. On constate seulement qu’il ne s’agit pas d’un câble avec un connecteur comme peuvent en posséder certaines montres, mais réellement d’un support sur lequel on pose la Pixel Watch.

