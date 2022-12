Avec ces nouvelles fonctions, les montres Wear OS vont vous simplifier encore plus la vie

Google a annoncé plusieurs nouveautés pour les montres équipées du systèmes Wear OS. Outre de nouvelles tuiles, l'application Google Keep a été revu, tout comme l'intégration d'Adidas Running.

Dans un billet de blog publié le 1er décembre, Google a dévoilé nombre de nouvelles fonctionnalités pour ses applications Android. La firme va notamment proposer de nouvelles fonctions d’assemblage pour les clichés sur Google Photos, un nouveau mode lecture sur Android, un widget YouTube avec l’interface Material You ou une fonction de prêt de clé de voiture sur smartphone.

Les montres sous Wear OS sont également concernées. Google a en effet annoncé l’ajout de nouvelles tuiles pour l’interface des montres connectées dotées de son système d’exploitation :

Alors qu’on utilise de plus en plus nos montres connectées, les tuiles sur Wear OS permettent d’avoir les informations les plus importantes sous les yeux. Vous pouvez déjà utiliser la tuile Google Maps pour lancer une navigation vers votre bureau ou votre domicile depuis n’importe où. Désormais, nous ajoutons de nouvelles tuiles pour vous aider à faire davantage — comme contacter vos proches ou voir les heures de lever et coucher de soleil pour planifier votre journée.

Il faut dire que Google a nettement amélioré l’expérience des tuiles sur Wear OS 3. La précédente version du système de Google ne permettait pas d’ajouter des tuiles à celles préinstallées par le constructeur. Désormais, chaque développeur d’applications — y compris Google — peut permettre aux utilisateurs d’en ajouter à son écran d’accueil.

Pour rappel, les tuiles sont des sortes de widgets que l’utilisateur peut balayer en allant de droite à gauche — ou de gauche à droite — à partir du cadran principal. Elles permettent de découvrir certaines données des applications installées sur la montre sans avoir à les ouvrir.

Ce sont ainsi trois nouvelles tuiles qui arrivent sur les montres Wear OS. La première, « contacts favoris » vous permet de voir d’un coup d’œil vos contacts préférés et de les contacter plus facilement. La seconde, pour Google Maps, permet de lancer rapidement une recherche d’itinéraire vers votre lieu de travail ou votre domicile. La dernière va quant à elle afficher les heures de lever et de coucher de soleil en indiquant le temps d’ensoleillement — ou de nuit — restant.

Des nouveautés pour Google Keep et Google Assistant sur Wear OS

Outre ces trois nouvelles tuiles, Google a également annoncé une refonte de son application Google Keep sur Wear OS. L’application de prise de note va ainsi profiter d’une nouvelle interface plus graphique, avec la possibilité de mettre des images en arrière-plan de chaque note.

Enfin, Google Assistant s’étoffe également sur Wear OS. Il pourra désormais comprendre lorsque vous voulez lancer dans un entraînement à l’aide d’une commande vocale pour plus de 30 activités sportives différentes. Cette fonction, déjà disponible sur Google Fit, débarque désormais sur l’application Adidas Running, précédemment connue sous le nom de Runtastic. Elle n’est cependant pas disponible avec Strava, pas plus qu’avec Fitbit, pourtant désormais membre de la famille Google.

Ces différentes fonctions seront proposées via une mise à jour dans les prochaines semaines sur les montres Wear OS 3. On peut donc s’attendre à une disponibilité non seulement sur la Google Pixel Watch, mais également sur les montres connectées de Samsung, les Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.