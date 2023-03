Les écouteurs de Google proposent une nouvelle fonctionnalité pour plus d’immersion

Google a commencé le déploiement de l'audio spatial sur ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Pixel Buds Pro. Attention, l'audio spatial à la sauce Google ne concerne cependant que quelques contenus.

Lors du lancement des écouteurs sans fil haut de gamme de Google, les Pixel Buds Pro, le constructeur avait communiqué sur de nombreuses fonctionnalités à venir après le lancement. Après l’égaliseur, c’est désormais au tour de l’audio spatial, d’être désormais déployé.

L’audio spatial permet aux utilisateurs d’être davantage immergé dans les contenus, qu’il s’agisse de film en Dolby Atmos ou DTS:X ou, de plus en plus, de titres musicaux grâce à une gestion de Dolby Atmos ou de Sony 360 Reality Audio au sein même des plateformes de streaming de musique comme Apple Music, Amazon Music et Tidal.

Désormais, les utilisateurs de Google Pixel Buds Pro peuvent profiter de cette fonctionnalité comme l’a indiqué la firme mardi 7 mars dans un billet de blog. Pour en profiter, les possesseurs d’écouteurs Pixel Buds Pro n’auront qu’à mettre à jour le firmware de leurs modèles vers la version 4.30. Celle-ci pourra être téléchargée directement depuis l’application Pixel Buds sur smartphone. Si le déploiement a commencé le 7 mars, il faudra cependant un peu de temps avant que tous les utilisateurs y aient droit, puisqu’il devrait se prolonger jusqu’à la semaine prochaine.

Une fonction limitée aux seules applications vidéo

Attention cependant, la gestion de l’audio spatial sur les Pixel Buds Pro est bien plus limitée que sur les AirPods Pro 2 d’Apple par exemple. Elle ne concerne en effet pas les applications de streaming de musique et n’est pour l’instant prise en charge que sur quelques applications vidéos, à condition que les vidéos en question soient disponibles en Dolby Atmos ou Dolby Surround. C’est le cas notamment de Netflix, de YouTube ou de l’application HBO Max. Impossible donc d’utiliser cette fonction d’audio spatial sur des applications musicales comme Tidal ou Amazon Music. Impossible également d’utiliser cette fonction pour virtualiser de l’audio spatial à partir d’une piste stéréo.

Rappelons par ailleurs que les Pixel Buds Pro ne sont pas les premiers écouteurs à intégrer cette fonctionnalité développée par Google. En effet, OnePlus avait eu la primeur de cette fonction avec ses derniers OnePlus Buds Pro 2, lancés le mois dernier.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.