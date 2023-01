L’audio spatial arrive sur les smartphones Google, mais avec quelques restrictions

Google a déployé une mise à jour sur ses smartphones Pixel permettant de profiter de l'audio 3D sur tous les caques et écouteurs, mais également des suivis des mouvements de la tête sur les Pixel Buds Pro.

Il y a tout juste un an, Google annonçait les nouveautés à venir pour la gestion de l’audio sur Android. Outre une démocratisation de Fast Pair ou la gestion du basculement de source automatique, la firme de Mountain View mettait également en avant l’arrivée d’une fonction d’audio spatial. Finalement, la firme en a commencé le déploiement grâce à la dernière mise à jour de ses Pixel 6 et Pixel 7.

Comme le rapporte le site XDA Developers, Google a en effet commencé à déployer le patch de sécurité de janvier 2023 sur ses Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Outre les mises à jour de sécurité habituelle, cette nouvelle fonction d’Android permet également de profiter d’une nouvelle fonction au sein des paramètres de « son et vibreur », baptisée « audio spatial ».

Concrètement, cette option va vous permettre de profiter de l’audio 3D, que ce soit avec un casque filaire ou avec un appareil Bluetooth comme un casque ou des écouteurs sans fil. Dans un premier temps, cette fonction sera néanmoins limitée aux seules applications vidéo proposant des contenus en audio spatial comme Netflix, YouTube, Google TV et HBO Max (aux États-Unis).

Google n’a pas encore annoncé de fonction d’audio spatial similaire à celle que l’on trouve sur les iPhone permettant de virtualiser une piste stéréo, notamment avec le suivi des mouvements de la tête. Par ailleurs, sur ces quatre applications, seuls les contenus en Dolby Surround 5.1 ou Dolby Atmos seront compatibles avec l’audio spatial géré par Google. Aucune prise en charge des formats DTS n’est ainsi prévu pour le moment.

Une fonction plus poussée encore sur les Pixel Buds Pro

De plus en plus de constructeurs de casques et d’écouteurs proposent désormais une prise en charge de l’audio spatial. Néanmoins, la solution de Google a le mérite d’être agnostique. Ainsi, le traitement audio est réalisé en amont de la transmission Bluetooth. Dès lors, quels que soient les écouteurs ou le casque que vous utilisez, vous pourrez profiter d’une plus grande immersion sonore avec un son 3D. Google compte cependant pousser davantage sa fonction d’audio spatial lorsqu’elle est utilisée conjointement avec des écouteurs Pixel Buds Pro. « Une autre mise à jour sera déployée vers les Pixel Buds Pro dans les prochaines semaines pour permettre l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête », indique ainsi la firme sur son site dédié au support.

Comme l’a repéré notre confrère Tanguy Toussaint, la fonctionnalité commence bel et bien à être déployée également sur les écouteurs de la firme, tout comme l’égaliseur dont l’arrivée était annoncée à l’automne.

Avec la mise à jour Android de janvier, Google rajoute la spatialisation audio (promise depuis quelques mois) et un égaliseur à ses Pixel Buds Pro. pic.twitter.com/Wu4Xhpgt9B — C[h]rono Trigger[ed] (@CronoTK) January 5, 2023

La mise à jour de sécurité de janvier 2023 est actuellement en cours de déploiement par Google. Tous les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 et Pixel 7 Pro devraient y avoir accès dans les prochaines semaines. Néanmoins, la fonction d’audio spatial ne sera pas déployée sur le Pixel 6a.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.