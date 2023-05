Quelques jours avant sa présentation, le prix du Pixel 7a en France fuite

Alors que la Google I/O aura lieu ce 10 mai et qu'on attend la présentation du Pixel 7a ainsi qu'une disponibilité en France, son prix fuite. S'il se révèle véridique, cela représenterait une augmentation significative par rapport au prix de lancement du Pixel 6a.

Les fuites se poursuivent ces derniers jours autour du Pixel 7a et pour cause : son annonce ne semble plus très loin si on les croit. En effet, ce 10 mai aura lieu la Google I/O, la grande conférence annuelle de Google, avec chaque année des annonces importantes. On pourrait y voir la présentation du Pixel 7a, un smartphone milieu de gamme et qui se veut plus abordable que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Mais à quelques jours de la conférence, le prix français fuite.

Le prix français du Pixel 7a

C’est le leaker français billbil-kun qui révèle le prix français du Pixel 7a : il serait de 509 euros, peu importe la version. Seuls les coloris changeraient : il y aurait Arctic Blue, Cotton et Carbon. Il ajoute qu’une coque de protection officielle vendue par Google serait également disponible, en quatre coloris : Arctic Blue, White, Carbon et Jade. Elle serait commercialisée au prix de 34,99 euros.

PRICE REVEAL 🔹Google Pixel 7a (Arctic Blue/ Cotton / Carbon): 509€*

🔹Official Pixel 7a case from Google (Arctic Blue / White / Carbon / Jade): 34.99€* *Prices are valid for France only#Pixel7a — billbil-kun (@billbil_kun) May 4, 2023

En réponse à un internaute, le leaker indique qu’il y aurait une offre de remboursement (ODR) « à venir », sans qu’il n’en connaisse les conditions, le montant ou les avantages. À titre indicatif, billbil-kun est réputé plutôt fiable, bien que cela ne garantisse pas les tarifs qu’il annonce.

Un Pixel 7a plus cher que le Pixel 6a à son lancement

Si le prix de lancement de 509 euros se révèle exact, ce serait une nette hausse par rapport à celui du Pixel 6a, qui avait été commercialisé l’année dernière à 459 euros. Une augmentation tarifaire dommageable puisque le prix était justement l’un des gros arguments des Pixel 7 et Pixel 7 Pro, deux smartphones dont le prix n’avait pas augmenté par rapport à leurs versions précédentes, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Quant au prix américain, il serait de 499 dollars, soit 50 dollars de plus que la version précédente.

Google pouvait jusque-là se targuer de ne pas avoir augmenté ses tarifs, à une époque où presque tous les autres constructeurs y ont été obligés à cause de la crise économique et des pénuries de composants. Ne reste qu’à patienter jusqu’à la conférence de Google qui aura lieu dans quelques jours. Selon Jon Prosser, le smartphone serait lancé le jour même, ce qui changerait le calendrier habituel de Google : pour rappel, le Pixel 6a était sorti le 21 juillet 2022.

