Google Bard veut connaître votre localisation, mais c’est utile

Google Bard se met à nouveau à jour et peut demander l'accès à la localisation de ses utilisateurs. L'intérêt : leur proposer des réponses personnalisées en fonction d'où ils sont, comme des lieux à visiter ou des restaurants.

Depuis sa mise en ligne le 10 mai dernier lors de la Google I/O 2023, Google Bard poursuit son cycle de mises à jour qui apportent diverses améliorations. Dernière en date : des réponses plus pertinentes grâce aux informations de localisation.

Pour aller plus loin

Google Bard vs Bing Chat vs ChatGPT : quelle est la meilleure IA générative ?

Google Bard veut connaître votre localisation

Ce 1er juin, la page de mises à jour de Google Bard a ajouté un paragraphe. On y lit que « Google Bard peut commencer à fournir des réponses plus pertinentes si vous choisissez de l’autoriser à utiliser la localisation précise de votre appareil. » L’utilité de cette nouvelle fonction « permet à Bard de fournir des réponses plus pertinentes sur les restaurants proches de vous et sur bien d’autres choses concernant votre région. »

Nous avons testé cette fonctionnalité et à l’ouverture de Bard, une fenêtre s’est affichée, nous invitant à autoriser l’accès à notre localisation. En demandant à Google Bard de nous conseiller des bons restaurants à proximité, l’IA a trouvé des adresses, avec à chaque fois le nom, une description et une photo.

Pour aller plus loin

Pourquoi Google Bard ne parle pas encore français

Attention toutefois, Bard n’indiquait pas d’adresses à Paris, là où se trouve la rédaction, mais aux États-Unis. L’outil n’étant pas disponible en France, nous avons utilisé un VPN pour localiser notre connexion outre-Atlantique, ce qui est la seule méthode existante pour l’utiliser depuis chez nous.

Google se prépare à intégrer Bard dans son moteur de recherche

C’est pour le moment assez sommaire, mais on peut très bien imaginer que dans le futur, cela pourrait renvoyer sur les pages Google Maps de chaque lieu : restaurant, bar, activité, monument, etc.

Au-delà de ça, Google Bard ajoute petit à petit des blocs qui tendent vers une intégration plus large du chatbot. Comme Google l’a annoncé, son moteur de recherche va profondément changer et ressembler un peu plus à Bing et son Bing Chat. Dans quelques mois, Bard arrivera dessus. Pour préparer l’IA, Google l’améliore : elle résume mieux les textes et est devenue plus sourcée et depuis récemment, Bard peut afficher des photos dans ses réponses.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.