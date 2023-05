Google Bard va plus loin que ChatGPT et Bing Chat : il peut afficher des images

La force de Google dans l'intelligence artificielle est... Google. Grâce à Google Images, le chatbot Bard voit arriver une nouvelle manière d'afficher les informations, plus proche de la recherche que l'on connaît.

Et si Google Bard rattrapait Bing Chat et ChatGPT dans les possibilités qu’il offre ? C’est ce que l’on commence à constater, au vu des améliorations rapides qui y sont apportées par Google. Désormais, dans ses réponses, Bard peut intégrer des images issues de Google Images.

Bard peut désormais intégrer des images dans ses réponses

Sur la page des mises à jour de Google Bard, on peut constater que la dernière en date a été effectuée ce 23 mai. Il y est expliqué que, pour les réponses en anglais, « Bard peut désormais intégrer des images provenant de Google Search, ce qui vous permet d’obtenir des réponses utiles et visuelles. » Une fonction annoncée lors de la Google I/O, mais qui est aujourd’hui déployée.

Dans certains cas, c’est au « bon vouloir » de Bard d’intégrer des images dans ses réponses ou non. Mais on peut également lui demander directement des images. Pour chacune d’entre elles, la source est indiquée, avec un lien cliquable.

Nous avons pu tester cette fonction, en demandant ce qu’il fallait absolument voir à Angers. Bard a généré une liste de lieux à visiter, avec à chaque fois le nom, une description et une image.

Une IA qui peut aussi reconnaître des images

Mais ce chatbot basé sur l’intelligence artificielle peut aussi reconnaître des images. On ne peut pas les lui donner directement, il faut passer par un lien. Bard arrive à décrire des images, même si elles ne sont pas référencées sur Internet.

Nous avons par exemple pu lui envoyer quelques images que Bard a pu détailler. Il arrive à comprendre le contexte, à décrire les différents éléments et peut aussi ajouter des informations supplémentaires à propos du sujet.

Google Bard se rapproche encore d’un vrai moteur de recherche

Quelques jours plus tôt, Google Bard se voyait déjà doté de meilleures compétences en matière de résumés d’information et de sourçage. Depuis son lancement en phase d’expérimentation, le chatbot reçoit régulièrement des modifications, qui vont dans le bon sens.

A priori pour le moment, on est loin des polémiques qui avaient pu survenir avec ChatGPT ou Bing Chat. Google semble avoir réalisé un tour de force, tout en restreignant le déploiement de cet outil. Pour le moment, il n’est pas disponible sur le moteur de recherche et on ignore quand il le sera. En attendant, Bard se complète et s’améliore comme il le peut.

