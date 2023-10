Chez Google, ce sont les smartphones Pïxel qui savent le mieux vous envoyer du rêve

Google mène plusieurs grands chantiers aussi bien sur le terrain du hardware que du software et de l’intelligence artificielle. De Google Bard aux Pixel 8 en passant par Android 15 ou encore la gamme Chromebook, il y en a pour tout le monde. Nous souhaitions donc savoir lequel de ces projets vous enthousiasmait le plus. Voici vos réponses !

Google est sur le pied de guerre pour mener à bien plusieurs projets d’envergure. Ça a commencé dès octobre avec les nouveaux Pixel 8 et 8 Pro.

Mais le géant californien ne mise pas tout non plus sur le smartphone. La course à l’intelligence artificielle est clairement au cœur de ses priorités. Sur ce front, Google Bard est en première ligne. D’ailleurs, ce chatbot a récemment reçu une grosse mise à jour : grâce à des « Extensions », il peut désormais interagir avec Gmail, YouTube, Maps et d’autres applications Google. À l’avenir, d’autres nouveautés Bard débarqueront.

Vers des nouveautés Chromebook ?

De son côté, Android 14 a eu droit à sa version stable (enfin). Avec cette mise à jour, quelques petites nouveautés vont s’inviter sur nos appareils mobiles Android. Pour autant, l’expérience ne sera pas chamboulée. Peut-être qu’Android 15, attendu dans un an, apportera dans sa besace de gros changements à l’OS. C’est en tout cas ce qu’on peut espérer.

S’il n’y a pas vraiment d’informations précises ou officielles sur une refonte de Wear OS, peut-être en attendez-vous une. Si c’est le cas, on pourrait s’attendre à ce que Google aborde le sujet à la prochaine Google I/O, traditionnellement tenue en mai. À ce stade, rien ne nous permet de l’affirmer.

Plusieurs fuites laissent penser que Google travaille sur des nouveautés Chromebook. Les mentions de Chromebook X et Chromebook Plus ont récemment été découverts : cela permettrait de mieux différencier les Chromebook les moins chers des modèles haut de gamme. Encore une fois, on est en droit d’attendre des nouveautés sur cette catégorie de produits.

De tous les projets Google, les Pixel 8 sont les plus attendus

Le contexte est posé. Alors, quel est le projet Google qui vous enthousiasme le plus ? C’était le sujet de notre sondage hebdomadaire. Vous avez été quelques centaines de personnes à y répondre. Résultat : les Pixel 8 et 8 Pro sont les nouveautés Google que vous attendez le plus.

Les smartphones ont recueilli 59,7 % des voix en réponse à la question suivante : « quelle nouveauté attendez-vous le plus de Google pour les prochains mois ? » 18,2 % des participants affirment être plus enthousiastes à l’idée de changements importants pour Android 15. Le potentiel de Google Bard qui devrait se développer dans un avenir proche n’attire que 8,9 % des votes.

Une ambition enfin sérieuse de Google sur les Chromebook recueille les plus grands espoirs de 8,1 % des sondés tandis qu’une refonte potentielle de Wear OS représente le principal intérêt d’une minorité de 5,1 % de participants.