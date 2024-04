La mise à jour des Pixel est là : des bugs gênants sur la photo sont enfin corrigés

Comme chaque mois, Google publie un correctif de sécurité pour ses smartphones Pixel. Avril 2024 est dans la directe continuité, mais corrige aussi certains bugs qui étaient gênants, notamment par rapport à la caméra ou encore à la reconnaissance biométrique.

Les Pixel 8 et Pixel 8 Pro ont beau être sortis il y a quelques mois à peine, cela ne les empêchaient pas d’avoir des bugs. Six mois après, Google en corrige enfin certains, tout en mettant à jour ses anciens smartphones Pixel. Le constructeur a profité de son correctif de sécurité mensuel d’avril pour effectuer quelques corrections, après un mois de mars déjà bien rempli.

Des bugs photo sur les dernier Pixels enfin corrigés

S’il y a des améliorations de sécurité (25 au total) ainsi qu’une correction d’un problème sur le Pixel 5a 5G qui provoquait un écran noir lorsqu’on déverrouillait l’écran dans certaines conditions, le gros du travail de Google ne se situe pas là. C’est surtout sur l’appareil photo que ça change, puisque la stabilité du changement entre les différents zooms a été changé sur ces modèles :

Par ailleurs, ces artefacts de halo noir apparaissaient parfois dans le viseur lorsqu’on passait du mode photo au mode vidéo en zoom x1 sur les Pixel 8. Ces derniers modèles voient aussi un autre problème photo réglé : il était de temps en temps impossible de changer l’exposition de l’image après avoir appuyé quelque part sur le viseur.

Le suivi logiciel de Google est bon, mais parfois trop lent

À la rédaction, nous utilisons régulièrement un Pixel 8 et nous avions rencontré un bug récurrent, jusqu’en février dernier. Auparavant, lorsqu’on ouvrait l’appareil photo, il ne fonctionnait tout simplement pas : aucune prévisualisation ne s’affichait et les boutons ne fonctionnaient pas. Un bug que nous avions déjà repéré lors de notre test à la sortie de l’appareil en octobre dernier. Ce qui fait que plusieurs mois s’étaient écoulés entre l’apparition du problème et sa résolution.

Concernant cette mise à jour OTA d’avril 2024, elle est censée apparaître automatiquement sur votre appareil et vous être proposée. Si jamais ce n’est pas le cas, vous pouvez récupérer l’image de la mise à jour pour la télécharger manuellement sur votre smartphone. La taille de la mise à jour est assez petite : environ 30 Mo pour les Pixel 7 et 8. Comme le précise Android Police, sachez que la mise à jour d’avril de la Pixel Watch a également été publiée. Elle améliore les fonctionnalités haptiques ainsi que la luminosité automatique.