La Pixel Watch 3 aurait droit à un bien meilleur écran, mais ne réglerait pas ce problème des précédentes versions

Le site Android Headlines a révélé plusieurs informations au sujet de la Pixel Watch 3. Si elle conserverait la même batterie et le même processeur, elle aurait cependant droit à un écran de meilleure qualité.

Google Pixel Watch 3 XL // Source : OnLeaks x AndroidHeadlines

Dans tout juste cinq jours, Google présentera ses nouveaux appareils, dont sa nouvelle montre Pixel Watch 3. Celle-ci devrait être, pour la première fois, déclinée en deux formats, de 41 et 45 mm.

Pour aller plus loin

Pixel Watch 3 : design, format XL, nouveautés… tout ce qu’on sait sur la prochaine montre Google

Si de nombreuses fuites ont rapporté les éléments visuels, les fonctionnalités ou certaines caractéristiques de la Pixel Watch 3 ces derniers mois, ce sont désormais la plupart de ses spécifications qui ont fait l’objet d’un leak ce mercredi.

Le site spécialisé Android Headlines rapporte en effet certaines informations de la fiche de caractéristiques de la future montre connectée de Google. De quoi en apprendre davantage sur les composants et les spécifications précises de la future toquante.

Une batterie toujours aussi limitée

Ainsi, selon les informations d’Android Headlines, la Google Pixel Watch 3 devrait être équipée d’une puce Snapdragon Wear 5100 et d’un co-processeur Cortex M33. Il s’agit de la même configuration que celle de la Pixel Watch 2 lancée l’an dernier par Google. Néanmoins, cela n’a rien de surprenant puisque Qualcomm, qui conçoit les puces Snapdragon, n’a pas sorti de nouveau processeur pour montre connectée entre temps. La montre serait par ailleurs dotée de 2 Go de SDRAM et de 32 Go de stockage eMMC. Là aussi, il s’agit d’une configuration identique à celle de la Pixel Watch 2.

La Google Pixel Watch 3 // Source : Android Headlines / OnLeaks

Pour la batterie, il ne faut pas non plus compter sur une amélioration substantielle, puisque la Pixel Watch 3 devrait profiter d’un accumulateur de 307 mAh, soit 1 mAh de plus que les 306 mAh de la Pixel Watch 2. Concrètement, cela signifie que l’autonomie devrait être en tout point identique — si ce n’est plus faible en raison du plus grand écran — à la montre lancée l’an dernier, du moins pour le petit modèle. La grande version profiterait quant à elle d’une batterie de 420 mAh. À titre de comparaison, c’est une capacité proche de celle de la Samsung Galaxy Watch 7 en version 44 mm, avec ses 425 mAh.

Un écran plus fluide et plus lumineux

L’article d’Android Headlines s’attarde également sur l’affichage de la Pixel Watch 3, indiquant que les dalles Oled pourraient profiter d’un taux de rafraîchissement variable, de 1 à 60 Hz, contre 30 Hz jusqu’à présent. Il en va de même pour la luminosité variable, qui pourrait descendre à 1 cd/m² dans l’obscurité pour monter jusqu’à 2000 cd/m² en plein soleil. Là encore, c’est une amélioration pour rapport à la Pixel Watch 2, limitée à 1000 cd/m². De quoi faire jeu égal avec la Samsung Galaxy Watch 7 ou l’Apple Watch Series 9. Néanmoins, ces améliorations en termes de fluidité ou de luminosité devraient à nouveau se ressentir sur l’autonomie de la montre.

On en saura davantage sur la Pixel Watch 3 lors de sa présentation officielle. Celle-ci devrait avoir lieu le mardi 13 août, à l’occasion de la conférence Made by Google. D’ici là, vous pouvez retrouver notre dossier complet pour tout savoir sur la Google Pixel Watch 3.