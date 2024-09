Google compte bien corriger ce gros souci avec ses prochaines montres connectées

Critiqué pour le manque de réparabilité de ses montres connectées, Google a indiqué vouloir améliorer ce problème pour ses prochaines générations, sans pour autant évoquer encore de piste précise.

La Google Pixel Watch 3 XL (45 mm) // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Plus un objet technologique est petit, plus il sera logiquement compliqué de le réparer. Non seulement les différents éléments sont souvent assemblés à la glu, mais les codes actuels de design font généralement fi des vis apparentes.

C’est le problème auquel est confronté Google pour ses propres montres connectées, de la première Pixel Watch aux Pixel Watch 3 et Pixel Watch 3 XL lancées le mois dernier.

En effet, on apprenait fin août que Google ne permettait pas de remplacer d’éléments de sa Pixel Watch 3 au cas où ils viendraient à être endommagé. Au lieu de réparer la montre, le service après-vente de la firme se contente alors de simplement envoyer un nouveau modèle de remplacement. Un problème d’autant plus important que cela a évidemment un coût économique pour l’entreprise, mais également un coût environnemental.

Google compte rendre ses montres connectées réparables

Finalement, à l’occasion d’une conférence au sujet de l’environnement organisée ce mardi, la responsable des affaires publiques de Google, Nicole Azores, s’est exprimée sur le sujet, comme le rapporte le site Wired :

Les montres et les appareils à porter sont encore relativement neufs, et nous étudions la manière de les rendre réparables. […] Nous pensons à la réparabilité à une échelle plus large, pas seulement pour les téléphones ou les tablettes, et nous souhaitons nous assurer que tous nos produits deviennent un jour réparables. Je pense que les montres sont une catégorie si nouvelle qu’il y a des éléments de design qui doivent être considérés pour les rendre réparables.

Pour l’heure, Google n’a cependant pas communiqué de date quant à la possibilité de faire réparer ses montres connectées. On se doute que cette option ne pourra pas être prise en charge avec la Pixel Watch 3, mais il se pourrait que les prochaines tocantes de la firme soient réparables à plus ou moins long terme.

Par ailleurs, comme le souligne Wired, les autres acteurs majeurs des montres connectées ont su tirer parti de leur ancienneté dans le domaine. Ainsi, les Apple Watch et les Samsung Galaxy Watch peuvent être réparées depuis plusieurs années en remplaçant simplement l’écran ou la batterie si nécessaire.