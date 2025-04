C’est la fin des thermostats Google Nest en Europe

Google annonce la fin du support des thermostats Nest et ne lancera plus de nouveaux modèles en Europe.

L’écran du Nest Learning Thermostat 4 s’étendra sur toute la face avant de l’appareil // Source : @MysteryLupin sur X

Une page se tourne pour la maison connectée en France et en Europe. Le 11 avril 2025, Google a annonce le licenciement de centaines de ses salariés dans la division produits de la marque : les smartphones et montres Pixel, les machines sous ChromeOS… et les maison connectée Nest.

Cette dernière semble avoir particulièrement touché et les conséquences ne se sont pas fait attendre. Google annonce en effet que le support des Nest Learning Thermostats (modèles de 2011, 2012 et 2014) se terminera en octobre 2025. La plupart des fonctions connectées de l’appareil seront alors désactivées par Google.

La fin de Nest en Europe

Ce n’est pas tout : « les systèmes de chauffage en Europe sont uniques et présentent une variété d’exigences matérielles et logicielles qui rendent difficile la construction d’un système adapté à la diversité des habitations ».

Dès lors, Google a pris la décision de ne plus développer de nouveaux thermostats Nest pour l’Europe. La génération actuelle, le Nest Learning Thermostat (2015) et le Nest Thermostat E (2018) seront commercialisés jusqu’à écoulement des stocks. Ils continueront de recevoir des mises à jour de sécurité, mais pas plus.

Google ne précise pas l’avenir des autres produits de la gamme, comme le détecteur de fumée et monoxyde de carbone, ou le système de caméras Nest, mais difficile dès lors de faire confiance au géant sur la pérennité des produits.

Quelles sont les alternatives à Nest ?

Heureusement, Google n’a pas le monopole du thermostat connecté, malgré son rachat de Nest. Il existe d’excellentes alternatives en Europe, à commencer par le français Netatmo.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Il y a également le système Tado°, qui a le mérite d’une compatibilité avec Google, Amazon Alexa, Apple HomeKit et même IFTTT.