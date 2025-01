La Google Nest Doorbell revient en promotion pour les soldes (-32 %)

La Google Nest Doorbell est une sonnette connectée arrivée sur le marché en 2021. Plusieurs années après, elle reste un modèle efficace aux nombreuses fonctionnalités. Pendant les soldes d’hiver, on peut la trouver à 135,89 euros au lieu de 199,99 euros sur Amazon.

Après avoir lancé une très bonne Nest Hello, Google avait, il y a quatre ans, levé le voile sur sa Nest Doorbell, une sonnette connectée sans fil que l’on a aussi beaucoup appréciée. Cet appareil, bien utile pour être notifié dès qu’un mouvement est détecté près du logement et qui nous permet de garder un œil sur l’extérieur de son domicile, n’est certes plus tout jeune, mais il est largement recommandable encore aujourd’hui, surtout quand son prix baisse pendant les soldes d’hiver.

Les points forts de la Google Nest Doorbell

Une sonnette qui fonctionne sur batterie

Un ratio d’image 3:4

Reconnaissance des visages et audio bidirectionnel

Lancée à 199,99 euros, la Google Nest Doorbell est en ce moment proposée à 135,89 euros sur Amazon.

Un modèle sans fil pratique

La Google Nest Doorbell est une sonnette connectée qui se présente sous la forme d’une grande pilule allongée de 16 cm de hauteur, qui n’est pas franchement discrète. Ce qui ne nous empêche pas d’apprécier son design minimaliste et tout en rondeur. Mention spéciale aussi pour sa robustesse, puisqu’elle est capable de fonctionner sous des températures allant de -20 à +40 °C. Concernant son installation, vous aurez le choix entre un mode sans fil, avec une batterie donc, et le mode filaire, si vous décidez de la raccorder aux fils de votre sonnette actuelle.

L’installation de la Google Nest Doorbell sur batterie ne prend que quelques minutes : il suffit de connecter la sonnette à un réseau Wi-Fi via l’application Google Home, puis de la clipser sur le support fourni qui aura été fixé précédemment sur un mur. Lors de notre test, nous l’avons utilisée en mode sans fil, et son autonomie a atteint les 24 jours en mode « Par défaut », avec des journées particulièrement chargées en passages.

Des fonctionnalités rassurantes

Une fois mise en marche, la Google Nest Doorbell agira comme une vraie sonnette, à la seule différence que contrairement à un modèle standard, elle n’est pas reliée au carillon existant : c’est donc par le biais d’une notification sur votre smartphone que vous serez prévenu de la présence d’un visiteur. Mais si vous souhaitez tout de même être alerté par un son, vous pourrez toujours lier la sonnette à une enceinte avec Google Assistant. Par ailleurs, comme toute bonne sonnette connectée, la Nest Doorbell peut filmer l’extérieur du domicile avec sa caméra. Elle est plus précisément équipée d’un capteur de 1,3 Mpx, avec une définition de 960 x 1 280 pixels.

Oui, c’est moins que sur la Nest Hello, la faute en partie au changement de ratio : Google est ici passée du 4:3 au 3:4. L’image est donc plus verticale qu’horizontale, et permet de voir vos visiteurs de la tête aux pieds. C’est pratique, même si l’image est moins précise. La nuit, la Nest Doorbell offre une vision nocturne très performante grâce à ses LEDS infrarouges. Sur l’application Google Home, vous pourrez par ailleurs avoir accès au flux en direct ou encore à l’historique des séquences enregistrées par la sonnette. Enfin, la Nest Doorbell propose plusieurs fonctionnalités très rassurantes, comme la détection des visages ou des objets devant la porte (très efficace, d’ailleurs), l’audio bidirectionnel pour échanger avec ses visiteurs, ou encore la création de zones d’activité à surveiller. Notez aussi que vous pouvez tout à fait désactiver les types de mouvements qui ne vous intéressent pas, afin d’économiser de la batterie.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Nest Doorbell.

