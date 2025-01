Le Google Pixel 8 revient pour les soldes dans un pack avec 250 € de réduction chez Carrefour

Si vous n’avez pas encore craqué pour un nouveau smartphone depuis le début des Soldes, cette offre à 549,99 euros chez Carrefour comprenant un téléphone et une caméra de surveillance filaire est franchement alléchante.

Le Google Pixel 8 est un smartphone qui date de 2023, il a depuis été remplacé par le Google Pixel 9 mais il reste encore et toujours une solide référence en matière de smartphone. Il a été noté 8/10 dans nos colonnes, promet 7 ans de mises à jour, donc vous êtes encore tranquille pendant un bon moment, avec un format tout mignon et compact qui tient bien dans la main. Quant à la caméra, il s’agit d’un modèle filaire (la version sur batterie a eu 7/10) et permet de garder un œil chez vous quand vous n’y êtes pas. Carrefour profite des Soldes pour brader ce pack avec 31% de remise.

Les points forts du Google Pixel 8 et de la Google Nest Cam

Les 7 ans de mises à jour promis, ça rassure sur sa longévité

L’écran 120 Hz est des plus confortables

La caméra a une excellente reconnaissance des visages

Hors promotion, le pack Google Pixel 8 + Google Nest Cam coûte 799,99 euros. Les Soldes étant passées par là, vous pouvez l’avoir chez Carrefour pour 549,99 euros.

Le Google Pixel 8, le meilleur de ces dernières années

Le Google Pixel 8 a beau ne pas être le dernier smartphone de la marque, il n’en reste pas moins, à nos yeux, le meilleur des dernières générations. Tout a été amélioré depuis le Google Pixel 7 et le Google Pixel 9 n’a pas réussi à proposer autant d’innovations, si ce n’est au niveau de l’IA. Son format est particulièrement appréciable : 150,5 x 70,8 x 8,9 mm pour 187g, avec un écran OLED de 6,2″ qui affiche 2400 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Il tourne avec la puce Google Tensor G3, suffisante pour jouer à de gros jeux 3D même s’il y a un peu de chauffe si ça s’éternise. Vous avez une batterie de 4575 mAh avec une charge « rapide » 30W pour une autonomie d’une journée. Les deux capteurs de 50 et 12 Mpx permettent de filmer en 4K@60 fps.

Une caméra de sécurité haut de gamme

L’autre produit de ce pack est une caméra de sécurité, la Google Nest Cam, qui était quand même vendue 199 euros à sa sortie. Elle permet de filmer en 1080p avec un champ de vision de 130° et une très bonne qualité d’image, même s’il manque de l’éclat sur les couleurs. Si une personne passe devant le capteur, le visage est parfaitement identifiable et ça jusqu’à 6 mètres. Et c’est valable de jour comme de nuit, c’est ça qui est impressionnant.

Il s’agit d’un modèle filaire, donc ce qu’on perd en mobilité, on le gagne en autonomie illimitée. La caméra est dotée de nombreuses fonctions intéressantes, comme la distinction animal/humain, la reconnaissance des visages connus pour éviter de recevoir des alertes en permanence. Par contre, les sons ne sont pas pris en compte en cas d’intrusion, c’est un peu dommage, et il faut payer un abonnement pour profiter de la reconnaissance faciale. Sinon, c’est un très bon produit qui se fond parfaitement dans l’écosystème Google.

Deux tests vous attendent pour en apprendre plus sur ces produits. Le premier concerne le Google Pixel 8 et le second concerne la Google Nest Cam, version sur batterie. Il s’agit du même modèle que la filaire, seule son mode d’alimentation change.

Autrement, vous avez la possibilité de parcourir notre sélection des meilleurs smartphones du moment et le guide d’achat des meilleures caméras de surveillance pour composer votre propre bundle.

