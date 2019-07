Alors que Google a déjà confirmé officiellement le design de son prochain smartphone, le Pixel 4, celui-ci n’est pas attendu avant octobre prochain. Néanmoins, il a déjà été aperçu dans le métro londonien.

Comme tous les ans, c’est au mois d’octobre que Google devrait présenter officiellement sa nouvelle gamme de produits, lors de la conférence Made by Google. Cette année, la firme devrait d’ailleurs garder un peu moins de surprise que les éditions précédentes, et pour cause : Google a d’ores et déjà confirmé le design de son prochain smartphone, le Pixel 4.

Néanmoins, malgré cette confirmation apparente, plusieurs interrogations demeurent, qu’il s’agisse du rôle des trois appareils photo, du design de la face avant du smartphone ou des caractéristiques précises du Google Pixel 4. Des questions qui devraient obtenir une réponse dans deux mois, lors de la présentation officielle du smartphone et de sa version grand format, le Google Pixel 4 XL.

Un smartphone déjà repéré deux fois à Londres

Il n’en demeure pas moins que, cette année, Google semble prêt bien en avance. En plus d’avoir confirmé le design du Pixel 4, la firme semble l’avoir prêté à plusieurs de ses employés qui l’utilisent d’ores et déjà en conditions réelles. C’est ainsi que le mois dernier, 9to5Google expliquait avoir découvert le smartphone à Londres. Ce samedi, c’est toujours dans la capitale britannique que Luis Brian, un lecteur de 9to5Google, a pu voir le smartphone en utilisation, dans le métro. La coque utilisée diffère par rapport à celle aperçue le mois dernier, mais on distingue bien les différents trous pour les objectifs du large module photo. Selon 9to5Google, ce changement de coque « est probablement fait pour cacher le module photo, même si les trous sont bien trop reconnaissables ».

Le fait que des employés de Google utilisent aussi tôt le Pixel 4 à Londres laisse entendre que le smartphone serait d’ores et déjà finalisé. Il ne devrait donc plus rester à Google que des mises à jour logicielles, et notamment la sortie d’Android 10 Q avant une sortie commerciale du Google Pixel 4. Pour rappel, le Pixel 3 avait été présenté le 9 octobre 2018. Une période de lancement qui devrait être identique cette année.