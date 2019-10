Le 19 novembre, c'est la date de lancement du service de cloud gaming Google Stadia. Mais il faudra probablement attendre quelques jours supplémentaires pour en profiter si vous avez précommandé une manette.

Stadia, le service de cloud gaming de Google, a pour date de sortie le 19 novembre prochain. Un des moyens d’en profiter est d’avoir précommandé un pack contenant entre autres la manette de jeu. La firme de Mountain View avait d’abord proposé une « Founder’s Edition » bleu foncé, qui s’était écoulée sur quatre timides mois en Europe et vient d’arriver en rupture de stock aux États-Unis.

Puis lui a succédé un pack « Premiere Edition », contenant une manette blanche. On a pu supposer que toutes ces manettes seraient livrées à temps pour le lancement du service le 19 novembre. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde, comme l’a reprécisé Google auprès de The Verge.

