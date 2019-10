Google a mis à jour la version de Chrome sur iOS. Désormais, l'interface du navigateur peut adopter un mode sombre si l'utilisateur a configuré iOS 13 pour activer le thème sombre global. Une fonction qui n'est pas encore disponible nativement sur Android.

Depuis le début de l’année, Apple et Google mettent en avant les thèmes sombres sur leurs systèmes d’exploitation respectifs, iOS 13 et Android 10. Les deux OS mobiles proposent en effet un thème sombre global qu’il est possible de configurer dans les paramètres système des smartphones. Une fois activé, ce thème sombre peut être appliqué par défaut au sein même des applications compatibles.

C’est désormais le cas du navigateur Chrome sur iOS. En effet, comme le rapporte le site Phone Arena, la dernière mise à jour de Google Chrome sur iOS 13, en version 78, permet désormais au navigateur d’adopter le thème sombre configuré sur iPhone. Il n’est en revanche pas possible d’activer indépendamment cette option sur Chrome.

Le thème sombre s’affiche non pas en noir profond, mais en gris foncé, que ce soit sur la barre d’URL en haut de l’écran, dans les pop-up, sur l’écran affichant les différents onglets ou sur la barre de navigation en bas de l’écran.

Surtout, ce thème sombre de Google Chrome est désormais disponible sur iPhone avant même qu’il ne le soit sur Android, l’OS pourtant développé par Google. Il est bien possible d’activer un thème sombre sur la version Android de Chrome, mais pour cela, il faut pour l’heure passer par l’activation de flags comme on l’expliquait en juin dernier. Dans la barre d’adresse, il vous faudra taper « chrome://flags/#enable-android-web-contents-dark-mode » puis valider l’option « Android web content dark mode ». On ignore encore quand cette fonctionnalité sera proposée par défaut sur Chrome pour Android.